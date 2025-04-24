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ЕСПЧ осудил Францию за неспособность защитить девочек, заявивших об изнасиловании

Европейский суд по правам человека в Страсбурге, 27 сентября 2023 г.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге, 27 сентября 2023 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Andrew Naughtie и AP
Опубликовано
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Во Франции уже давно ведутся дебаты о том, чтобы расширить определение изнасилования, включив в него отсутствие согласия.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг встал на сторону трёх женщин, которые заявили, что были изнасилованы в возрасте 13, 14 и 16 лет, и утверждали, что французские власти не сделали достаточно для их защиты.

Это решение, скорее всего, подстегнёт во Франции дебаты о включении понятия "согласие" в закон о преступлениях на сексуальной почве, которые возобновились в прошлом году после скандального дела об изнасиловании с использованием наркотиков. Речь идет о деле Доминика Пелико. В декабре суд приговорил его к 20 годам тюрьмы, доказав, что он много лет накачивал свою жену Жизель снотворными и приглашал незнакомцев её насиловать.

Франция предприняла шаги по ужесточению наказания за изнасилования и сексуальные домогательства. Однако понятие согласия ещё не включено в юридическое определение изнасилования.

Во всех трёх случаях, рассмотренных ЕСПЧ, заявители утверждали, что их возраст и уязвимость в то время должны были быть приняты во внимание.

ЕСПЧ постановил, что лица, ответственные за расследование предполагаемых преступлений, и французские суды не сделали достаточно для защиты женщин, заявивших об изнасиловании. В двух случаях суд постановил, что уголовное дело было рассмотрено недостаточно быстро и без должного внимания.

Суд осудил Францию за нарушение статей Европейской конвенции о защите прав человека, запрещающих пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, а также за нарушение права женщин на неприкосновенность частной жизни.

Первые полосы некоторых британских газет с реакцией на судебный процесс по делу Пелико. 20 декабря 2024 г.
Первые полосы некоторых британских газет с реакцией на судебный процесс по делу Пелико. 20 декабря 2024 г.AP Photo

В первом случае речь шла о девочке-подростке, которая пожаловалась на то, что в 2009 году ее изнасиловали двое 21-летних мужчин. Они были пожарными и служили в казармах неподалеку от ее дома. Девочка была психилогически неустойчивой. Сама она говорила, что принимала лекарства и неоднократно госпитализировалась в детское психиатрическое отделение.

Вторая истица заявила, что в 14 лет ее изнасиловали двое мужчин в возрасте 21 и 29 лет. Третья женщина сообщила, что в 16 лет ее изнасиловал 18-летний мужчина у нее дома после вечеринки.

В разных странах Европы преступления в виде изнасилования определяются и преследуются по закону по-разному. Согласно французскому законодательству, изнасилованием считается "совершение полового акта с проникновением или орально-генитального акта в отношении человека с применением насилия, принуждения, угрозы или посредством неожиданного нападения".

В ряде государств изнасилованием считается секс без согласия одного из участников.

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