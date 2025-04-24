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Россия нанесла удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Девять человек погибли, более 70 пострадали

Ликвидация последствий удара по Киеву
Ликвидация последствий удара по Киеву Авторское право ГСЧС Украины
Авторское право ГСЧС Украины
By Euronews
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В ночь на четверг российская армия нанесла удар по столице Украины Киеву ракетами и беспилотниками. По предварительным данным, 9 человек погибли, более 70 пострадали, сообщили в ГСЧС Украины.

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В результате российского удара по Киеву, по предварительным данным, девять человек погибли, более 70 пострадали, 42 госпитализированы, из них 6 детей, сообщили в ГСЧС Украины.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, удар по украинской столице был нанесен ракетами и беспилотниками.

"Киев подвергается комбинированной атаке. В том числе от ударов баллистических ракет с разных направлений. Зафиксированы и новые пуски ракет стратегической авиацией врага", - написал Ткаченко в телеграм-канале.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили о разрушениях в жилом секторе и многочисленных пожарах в результате нападения.

"Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами. Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС", - говорится в сообщении телеграмм-канала службы.

В Минобороны РФ эти сообщения не комментировали.

Ночной обстрел Харькова

После полуночи стали поступать сообщения об ударах по Харькову.

"Этой ночью Харьков пострадал от семи ракетных ударов. Последствия этой атаки уточняются", - написал мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Позже он добавил, что в результате нападения пострадали два человека.

"Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается", - сообщил Терехов.

Удар по Павловграду в Днепропетровской области

Россия ночью массированно атаковала Днепропетровщину ракетами и беспилотниками, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

В Павловграде удар был нанесен по промышленному предприятию. По данным властей, погибших и пострадавших нет.

"По Никопольщине агрессор нанес удар БпЛА и артиллерией. Атаке подверглись Никополь и Марганецкая громада. Люди не пострадали", - написал Лысак.

Всего в ночь на четверг под ударом оказались девять регионов Украины – Киев и область, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

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