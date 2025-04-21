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Кончина понтифика: траур в Аргентине и Испании. В США приспущены флаги

Мир скорбит в связи с кончиной понтифика
Мир скорбит в связи с кончиной понтифика Авторское право Yuki Iwamura/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Yuki Iwamura/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Мир скорбит в связи с кончиной папы римского Франциска.

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Со всего мира поступают соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска.

В Аргентине, где родился понтифик, объявлен недельный траур.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что понтифик был "великим пастором".

Президент Италии Серджо Маттарелла отметил, что Францсик "всегда был человеком надежды".

"Наряду со скорбью по поводу смерти папы Франциска я испытываю чувство пустоты, чувство потери ориентира, на который я равнялся", - заявил президент Италии.

В Испании объявлен трехдневный траур. Министр юстиции Феликс Боланьос в телеобращении заявил: "Я хочу выразить от имени премьер-министра и правительства Испании нашу скорбь и глубочайшие соболезнования в связи с кончиной папы Франциска".

Премьер министр Австралии Энтони Албаниз сказал, что сострадание Франциска охватывало все человечество. "Сегодня молитвы более чем миллиарда людей из всех стран и всех слоев общества сопровождают папу Франциска в его покое".

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что "папа Франциск был трансцендентным голосом, выступающим за мир, человеческое достоинство и социальную справедливость".

Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщают, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, приедет на похороны.

По словам Трампа, Франциск был "очень хорошим человеком, который любил мир, и он особенно любил людей, которым было трудно".

Президент США приказал приспустить государственные флаги в знак уважения к памяти папы римского Франциска.

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