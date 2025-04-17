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От Ватикана до Иерусалима - пасхальные торжества начинаются по всему миру

Кардиналы присутствуют на мессе Хризма в базилике Святого Петра в Ватикане, 17 апреля 2025 года.
Кардиналы присутствуют на мессе Хризма в базилике Святого Петра в Ватикане, 17 апреля 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Lucy Davalou и AP
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Православные и католики готовятся к Светлому празднику Пасхи. В Чистый (Великий) четверг традиционные богослужения прошли в Ватикане и Иерусалиме.

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Тысячи людей собрались в соборе Святого Петра в Ватикане на мессу в Великий четверг, знаменующий начало Пасхальной недели в католической традиции.

Папа Франциск не смог провести богослужение по состоянию здоровья - он всё ещё восстанавливается после нескольких недель борьбы с двусторонней пневмонией.

Его заменил кардинал Доменико Кальканьо - отставной глава Управления собственностью Апостольского престола. Он зачитал текст проповеди, приготовленной понтификом. Она была посвящена католическим священнослужителям, которые, по словам Папы римского, "призваны оставить позади клерикализм и стать вестниками надежды".

На мессе присутствовали более 1000 священнослужителей со всего мира.

Церемония омовения ног священников в Старом городе Иерусалиме, 17 апреля 2025 года.
Церемония омовения ног священников в Старом городе Иерусалиме, 17 апреля 2025 года. Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Тем веменем в Иерусалиме православные верующие собрались в Храме Гроба Господня - месте, где, попреданию, был распят, погребён, а затем воскрес из мёртвых Иисус.

Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил традиционное омовение ног 12 священников, как две тысячи лет назад Ииусус - своим 12 ученикам.

Этот важный обряд в Чистый четверг знаменует начало Пасхальных торжеств на Святой Земле.

Видеомонтаж • Lucy Davalou

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