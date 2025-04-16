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Верховный суд Великобритании: понятие "женщина" относится к биологическому полу

Активисты у здания Верховного суда в Лондоне, 16 апреля 2025 года
Активисты у здания Верховного суда в Лондоне, 16 апреля 2025 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Emma De Ruiter и AP
Опубликовано
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Постановление исключает трансгендерных женщин из определения, содержащегося в британском Акте о равенстве, однако Верховный суд подчеркнул, что это "не лишает трансгендеров защиты от дискриминации и преследований".

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Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что определение "женщина" в соответствии с британским Актом о равенстве относится к биологическому полу.

Это определение отвергает доводы шотландского правительства о том, что оно должно включать в себя женщин-трансгендеров. По словам председателя суда Патрика Ходжа, пять судей единогласно высказались в пользу этого решения.

Это означает, что трансгендеры, получившие сертификат о смене пола, не могут считаться женщинами в целях обеспечения равенства.

При этом суд подчеркнул, что данное решение "не лишает трансгендеров защиты от дискриминации по признаку изменения пола".

Дело связано с принятым в 2018 году парламентом Шотландии решением обеспечить гендерный баланс в правлениях государственных учреждений.

Шотландские власти включили в эти квоты трансгендерных людей.

Феминистские группы, которые оспаривали решение шотландского правительства, назвали решение суда, принятое в среду, победой.

"Суд дал нам правильный ответ: защищаемая характеристика пола - мужской и женский - относится к реальности, а не к бумагам", - сказала Майя Форстатер из группы Sex Matters.

С иском в суд обратилась организация "За женщин Шотландии" (For Women Scotland), защищающая права женщин, члены которой заявляют, что "верят в существование только двух полов".

Они утверждали, что принятое шотландскими властями определение понятия "женщина" выходит за рамки полномочий парламента. Затем правительство выпустило новое руководство, в котором говорилось, что получение сертификата гендерного признания равносильно смене пола во всех смыслах, включая юридический.

Суд Эдинбурга дважды отклонял иск, но в 2024-м организация получила разрешение на обращение в Верховный суд.

Юрист FWS Эйдан О'Нил сказал судьям Верховного суда, трем мужчинам и двум женщинам, что, согласно Акту о равенстве, понятие "пол" должно означать биологический пол и пониматься "на обычном, повседневном языке".

Шотландские "зеленые" раскритиковали решение, а член парламента Мэгги Чепмен заявила, что оно "глубоко затрагивает права человека" в своей записи на сайте X.

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что исключение трансгендеров из защиты от дискриминации по половому признаку противоречит законам о правах человека.

Amnesty подала в суд заявление, в котором говорится, что она обеспокоена ухудшением положения с правами трансгендеров в Великобритании и за рубежом.

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