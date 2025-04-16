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День памяти жертв Холокоста: венгерских евреев начали сгонять в гетто 80 лет назад

Память о Холокосте в синагоге на улице Дохани
Память о Холокосте в синагоге на улице Дохани Авторское право Euronews/Kónya Rita
Авторское право Euronews/Kónya Rita
By Euronews/HF
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В 1944 году в Венгрии был развёрнут беспрецедентный антиеврейский террор.

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В День памяти жертв Холокоста в Венгрии памятные мероприятия прошли в нескольких районах Будапешта.

Возле синагоги на улице Дохань Андреа Агарди-Ньярай, исполнительный директор фонда "Марш живых", заявила, что в этот день венгры вспоминают полмиллиона мучеников, ставших жертвами антисемитизма, ненависти и попыток уничтожить "всё еврейское".

Участники акции зачитали имена жертв, а затем главный раввин страны Роберт Фрёлих произнёс кадиш – древнюю траурную молитву по усопшим.

Выступая в Музее Холокоста доктор Андор Грос, президент Федерации еврейских общин Венгрии, отметил, что "сохранение памяти – это не только задача и ответственность евреев". По его словам, геттоизация и депортация были организованы государством, уничтожение евреев было организовано "сверху", но "поддерживалось снизу, широкими народными массами".

В Венгрии принудительное переселение евреев из села в гетто началось 80 лет назад, 16 апреля 1944 года, и вскоре последовала депортация. Сотни тысяч граждан страны были отправлены в лагеря смерти, и уже к июлю 44-го сельское еврейство в Венгрии было почти полностью уничтожено.

После организованного Германией переворота 15-16 октября 1944-го, который привёл к власти лидера фашистской партии Скрещённых стрел Ференца Салаши, депортациям подверглись и евреи Будапешта.

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