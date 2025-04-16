Тихоокеанскому региону угрожает сотрудничество между Китаем, КНДР и Россией (американский адмирал)

By Euronews и AP

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Высший военный руководитель США в Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро обратился к американским сенаторам с предупреждением о растущих рисках для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, вызванных углублением военного сотрудничества между Китаем, Северной Кореей и Россией.

Выступая в сенатском комитете по вооруженным силам, Папаро сказал, что Китай поставляет России около 70% станков и 90% полупроводников, помогая Москве восстанавливать обороноспособность в условиях продолжающейся войны в Украине.

Он отметил, что взамен Россия, вероятно, делится с Китаем секретными военными технологиями, потенциально включая достижения, которые могут сделать китайские подводные лодки более тихими и трудно обнаруживаемыми.

"Растущее военное сотрудничество России с Китаем добавляет еще один уровень сложности, создавая комплексную проблему в связи с углубляющимся сотрудничеством между Китаем, Россией и Северной Кореей", - предупредил Папаро.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия активно вербует китайских граждан для участия в войне в Украине. По его словам, более 150 таких наёмников уже активно участвуют в боевых действиях с ведома Пекина. Китай назвал эти обвинения "безответственными".

Далее Папаро затронул тему разработки современного ядерного оружия в Северной Корее, заявив, что "баллистические ракеты представляют прямую угрозу нашей родине и нашим союзникам", и подчеркнув связи страны с Россией.

Он сообщил комитету, что Северная Корея отправляет в Россию "тысячи, может быть, сотни тысяч артиллерийских снарядов" и сотни ракет малой дальности. По его словам, ожидается, что Пхеньян получит поддержку в виде противовоздушной обороны и ракет класса "земля-воздух".

По данным южнокорейских военных, Северная Корея перебросила тысячи военнослужащих для поддержки российских войск в войне против Украины, а также сотни самоходных гаубиц и ракетных установок.

Сенатор Джек Рид из Род-Айленда, главный демократ в комитете, выразил обеспокоенность тем, что президент Дональд Трамп может сократить военное присутствие США в Южной Корее и Японии, свернуть совместные военные учения с обоими союзниками и отказаться от планов по созданию японской штаб-квартиры объединенных сил.

"Такие шаги, - предупредил Рид, - могут подорвать доверие мировой общественности к надёжности и долгосрочным обязательствам Америки".

Рид также выразил обеспокоенность недавними решениями Пентагона о передислокации авианосца и ракетного батальона Patriot из Тихого океана на Ближний Восток, задавшись вопросом, не ослабляют ли эти перестановки военную готовность в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ответ адмирал Папаро подчеркнул свою обязанность информировать министра обороны и президента, отметив важность сохранения готовности к любому сценарию, при котором эти силы могут потребовать быстрого возвращения в Тихий океан, если в регионе возникнет более острая угроза.