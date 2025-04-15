By Euronews и AP

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Испанская полиция арестовала пару россиян в связи с продажей через интернет экзотических видов кошек, в том числе таких охраняемых видов, как белый тигр, дымчатый леопард и пума.

В ходе обыска в доме пары в Манакоре на Балеарском острове Майорка были изъяты 19 животных, сообщила Гражданская гвардия Испании. Пару подозревают в преступлениях против дикой природы, контрабанде, организованной преступности и подделке документов.

По словам властей, также было обнаружено более 40 нелегальных паспортов животных из таких стран, как Россия, Беларусь и Китай.

Задержанные - 48-летний россиянин и 46-летняя россиянка. Третий подозреваемый - 48-летний гражданин Израиля - также находится под следствием.

Операция началась в марте прошлого года, когда Гражданской гвардии стало известно, что некая пара разводит сервалов, каракалов и их гибридов с домашними кошками, чтобы продавать их через социальные сети.

Подозреваемые, как утверждается, рекламировали белых тигров, дымчатых леопардов, за которых они брали по 60 000 евро, а также евразийских рысей, гиен, черных леопардов и пум.

Гражданская гвардия заявила, что нелегальное предприятие супругов было лишь "вершиной айсберга заговора" международной преступной организации, в которую входили заводчики, перевозчики животных и ветеринары.

"Большинство животных, выставленных на продажу, были привезены из таких стран, как Россия, Беларусь и Украина, для контрабандного ввоза в Европейский союз", - заявили в Гражданской гвардии.

Животные были незаконно ввезены в ЕС через границу Польши с Беларусью, а затем перемещались в другие страны по поддельным документам, утверждают власти.

Попытки разведения и содержания этих видов кошачьих в качестве домашних животных широко распространены в восточных районах Европы, и эта тенденция укоренилась в других странах, утверждает Гражданская гвардия.

Обнаруженные животные будут переданы в центр спасения и реабилитации экзотических млекопитающих в Аликанте на востоке Испании.