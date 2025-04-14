Организация революционной самообороны взяла ответственность за взрыв перед офисом Hellenic Train

By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Организация революционной самообороны - греческая боевая ячейка, действовавшая в Афинах и, как считается, ликвидированная после проведения антитеррористической операции в ноябре 2019 года, взяла на себя ответственность за взрыв 11 апреля перед офисом железнодорожной компании Hellenic Train.

В сообщении, опубликованном на известном антиправительственном сайте, объясняется, что нападение на Hellenic Train совершено в ответ на крушение поезда со смертельным исходом в Темби в феврале 2023 года "и попытку скрыть его". Авторы декларации считают, что "скрыв преступление в Темби, правительство взяло на себя политическую ответственность".

Организация революционной самообороны берёт также ответственность за бомбу, заложенную перед Министерством труда в 2024 году и посвящает оба нападения "палестинскому народу и его героическому сопротивлению".

В пятницу вечером эксперты греческой полиции искали доказательства после взрыва бомбы у офиса Hellenic Train в Афинах. Эта компания, как считает общественное мнение, причастна к самой страшной железнодорожной катастрофе Греции, в результате которой 28 февраля 2023 года погибли 57 человек. Как уточнили в полиции, до взрыва в редакцию греческой газеты поступил анонимный звонок с предупреждением о теракте возле одной из самых оживленных автомагистралей столицы.

В результате взрыва никто не пострадал, зданию не нанесён ущерб. По сообщениям греческой ежедневной газеты Efsyn и новостного сайта Zougla, взрывное устройство, по всей видимости, было спрятано в рюкзаке с замком на цепочке, который был установлен на скутере без номерного знака.

Полицейская группа по разминированию не успела обезвредить взрывное устройство до детонации. По данным государственного телевидения ERT, соседний отель уже был эвакуирован.

Греция готовится к долгожданному судебному процессу о случившемся в Темби. Ранее в пятницу парламент проголосовал за передачу бывшего министра под суд, ему может быть предъявлено обвинение в неисполнении своих обязанностей в связи с последствиями железнодорожной аварии. Заместитель председателя Национального агентства по расследованию этой трагедии Христос Пападимитриу подал в отставку в среду, что стало новым эпизодом. Семьи жертв и левая оппозиция продолжают осуждать быструю очистку места крушения после пожара, обвиняя консервативное правительство Кириакоса Мицотакиса в "сокрытии" истинных причин.

Более 40 человек были привлечены к ответственности, в том числе местный начальник станции, ответственный за отправку поездов. Ожидается, что судебное разбирательство по делу об аварии состоится не раньше конца года. В Hellenic Train всегда отрицали, что им было известно о каких-либо незаконных грузах на борту грузового поезда.