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Министр торговли США Говард Лютник заявил, что недавнее решение администрации Трампа исключить смартфоны и компьютеры из списка товаров, облагаемых новой импортной пошлиной - временное.

В интервью ABC News он подчеркнул, что речь не идет о постоянной льготе, уточнив, что "через месяц-два" и по этой категории товаров будут введены тарифы. "Нам нужны полупроводники, нужны чипы, плоские панели, и нам нужно, чтобы все это производилось в Америке. Мы не можем зависеть от Юго-Восточной Азии во всех тех вещах, которые работают на нас", - пояснил Лютник.

В пятницу администрация Трампа заявила, что исключит из взаимных тарифов электронику, такую как смартфоны и ноутбуки, что позволит снизить цены на популярные потребительские наименования, которые обычно не производятся в США. По данным Wedbush Securities, от этого решения выиграют такие техгиганты, как Apple; 90% его производства и сборки находится в Китае.

Это последнее изменение со стороны администрации Трампа, которая произвела несколько разворотов в своем масштабном плане по введению пошлин на товары из большинства стран.

Лютник также сообщил, что Вашингтон готовит тарифную модель, которая "будет стимулировать" не только отрасль полупроводников, но и фармсектор - с тем, чтобы он развивал производство лекарств в США.