NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Пауза временная. Америка готовит новые тарифы на элетронику

Модели iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max представлены в магазине Apple на Пятой авеню в пятницу, 16 сентября 2022 года, в Нью-Йорке.
Модели iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max представлены в магазине Apple на Пятой авеню в пятницу, 16 сентября 2022 года, в Нью-Йорке. Авторское право AP Photo/Yuki Iwamura
Авторское право AP Photo/Yuki Iwamura
By Emma De Ruiter
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Министр торговли США заявил, что тарифные льготы на электронику и фармацевтику - явление временное и скоро эти товары попадут под пошлины на полупроводники.

РЕКЛАМА

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что недавнее решение администрации Трампа исключить смартфоны и компьютеры из списка товаров, облагаемых новой импортной пошлиной - временное.

В интервью ABC News он подчеркнул, что речь не идет о постоянной льготе, уточнив, что "через месяц-два" и по этой категории товаров будут введены тарифы. "Нам нужны полупроводники, нужны чипы, плоские панели, и нам нужно, чтобы все это производилось в Америке. Мы не можем зависеть от Юго-Восточной Азии во всех тех вещах, которые работают на нас", - пояснил Лютник.

В пятницу администрация Трампа заявила, что исключит из взаимных тарифов электронику, такую как смартфоны и ноутбуки, что позволит снизить цены на популярные потребительские наименования, которые обычно не производятся в США. По данным Wedbush Securities, от этого решения выиграют такие техгиганты, как Apple; 90% его производства и сборки находится в Китае.

Это последнее изменение со стороны администрации Трампа, которая произвела несколько разворотов в своем масштабном плане по введению пошлин на товары из большинства стран.

Лютник также сообщил, что Вашингтон готовит тарифную модель, которая "будет стимулировать" не только отрасль полупроводников, но и фармсектор - с тем, чтобы он развивал производство лекарств в США.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Полностью здоров". Трамп прошел медосмотр и признан годным к госслужбе

Трамп заявил, что США ведут "прямые переговоры" с Ираном по ядерной программе

Базовые тарифы Дональда Трампа вступили в силу