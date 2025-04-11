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Фон дер Ляйен готова нанести удар по технологиям и сервисам в торговой войне между США и ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Авторское право AP Photo/Virginia Mayo
Авторское право AP Photo/Virginia Mayo
By Peggy CorlinRomane Armangau
Опубликовано
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Председатель Еврокомиссии заявила, что готова использовать инструмент принуждения, который позволит ЕС нанести серьезный удар по американским сервисам.

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Евросоюз готов оказать давление на США и может обложить их пошлинами на сервисы, где у них положительное сальдо в торговле с ЕС, если переговоры в рамках продолжающейся торговой войны сорвутся. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Американские крупные технологические компании также находятся под прицелом фон дер Ляйен, сказала она в интервью Financial Times, обозначив готовность ввести налог на доходы от цифровой рекламы, который ударит по таким технологическим группам, как Meta, Google и Facebook.

По словам главного еврокомиссара, при необходимости ЕС будет использовать инструмент принуждения - существует "широкий спектр контрмер", которые может разработать Комиссия.

Введение этого налога зависит от результатов переговоров по тарифам между Брюсселем и Вашингтоном. В настоящее время президент США Дональд Трамп приостановил введение дополнительных пошлин на 90 дней.

Фон дер Ляйен заявила, что стремится к "полностью сбалансированному" соглашению с администрацией Трампа.

Председатель Еврокомиссии также указала, что она не против включить стандартизацию продукции в повестку дня торговых переговоров между ЕС и США, но "различия в образе жизни и культуре" могут стать препятствием для достижения соглашения.

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Один из пунктов, который не будет включен в обсуждение, - знаковые положения Закона о цифровых услугах и Закона о цифровых рынках. Эти законы ЕС, направленные на борьбу с нелегальным контентом в сети и искажением цифрового рынка, подверглись нападкам со стороны американских технологических гигантов.

В январе Марк Цукерберг из Meta пообещал противостоять цифровым нормам Евросоюза с помощью администрации Трампа.

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