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Белый дом уточнил, что пошлины на импорт из Китая составляют 145%

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в зале заседаний Белого дома, 10 апреля 2025 г.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в зале заседаний Белого дома, 10 апреля 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Дональд Трамп на совещании заявил об "издержках перехода". По его словам, он хочет заключить с Китаем взаимовыгодное соглашение.

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Белый дом заявил, что пошлина на импорт китайских товаров составляет 145%.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов в размере 125 % на товары из Китая, Белый дом затем объяснил, что эти тарифы дополняют уже существующий сбор в размере 20%.

Выступая на совещании с членами своей администрации, Трамп защитил свою торговую политику, которая всколыхнула мировые рынки, заявив, что США находятся в "очень хорошей форме".

"Мы очень, очень довольны тем, как работает страна. Мы пытаемся добиться того, чтобы мир относился к нам справедливо", - сказал Трамп. "Опять же, будут издержки перехода, проблемы перехода, но в конечном итоге это будет прекрасно".

Трамп заявил, что хотел бы заключить с Китаем взаимовыгодное соглашение:

"Мы посмотрим, что будет с Китаем. Мы хотели бы заключить сделку... Я думаю, мы придем к чему-то, что будет хорошо для обеих стран".

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