Белый дом уточнил, что пошлины на импорт из Китая составляют 145%

Дональд Трамп на совещании заявил об "издержках перехода". По его словам, он хочет заключить с Китаем взаимовыгодное соглашение.
Белый дом заявил, что пошлина на импорт китайских товаров составляет 145%.
В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов в размере 125 % на товары из Китая, Белый дом затем объяснил, что эти тарифы дополняют уже существующий сбор в размере 20%.
Выступая на совещании с членами своей администрации, Трамп защитил свою торговую политику, которая всколыхнула мировые рынки, заявив, что США находятся в "очень хорошей форме".
"Мы очень, очень довольны тем, как работает страна. Мы пытаемся добиться того, чтобы мир относился к нам справедливо", - сказал Трамп. "Опять же, будут издержки перехода, проблемы перехода, но в конечном итоге это будет прекрасно".
Трамп заявил, что хотел бы заключить с Китаем взаимовыгодное соглашение:
"Мы посмотрим, что будет с Китаем. Мы хотели бы заключить сделку... Я думаю, мы придем к чему-то, что будет хорошо для обеих стран".