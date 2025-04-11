Белый дом уточнил, что пошлины на импорт из Китая составляют 145%

By Euronews

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Белый дом заявил, что пошлина на импорт китайских товаров составляет 145%.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов в размере 125 % на товары из Китая, Белый дом затем объяснил, что эти тарифы дополняют уже существующий сбор в размере 20%.

Выступая на совещании с членами своей администрации, Трамп защитил свою торговую политику, которая всколыхнула мировые рынки, заявив, что США находятся в "очень хорошей форме".

"Мы очень, очень довольны тем, как работает страна. Мы пытаемся добиться того, чтобы мир относился к нам справедливо", - сказал Трамп. "Опять же, будут издержки перехода, проблемы перехода, но в конечном итоге это будет прекрасно".

Трамп заявил, что хотел бы заключить с Китаем взаимовыгодное соглашение:

"Мы посмотрим, что будет с Китаем. Мы хотели бы заключить сделку... Я думаю, мы придем к чему-то, что будет хорошо для обеих стран".