Забастовка в Греции. Люди кричат, что устали экономить

Всеобщая забастовка в Греции ставит целью добиться повышения минимальной зарплаты и восстановить практику коллективных договоров, остановленную в кризисные годы.
В Греции - всеобщая однодневная забастовка, созванная двумя ведущими профсоюзами. В стране остановлен транспорт, не ходят автобусы, закрыты аэропорты, а также государственные и частные предприятия.
Организаторы и участники протеста требуют положить конец затянувшимся мерам жесткой экономии, введенным в отношении Греции международными кредиторами 15 лет назад. Люди требуют повышения зарплат, восстановления ежегодных бонусов и премий и особенно - права на коллективные переговоры. Его отменили в разгар финансового кризиса.
Протестующие также потребовали от государства не ввязываться в общеевропейскую борьбу по наращиванию военного потенциала и сосредоточиться на социальной сфере.
Профсоюзы считают, что поэтапное повышение минимальной зарплаты на 35% до 880 евро недостаточно и не покрывает подорожание продуктов и электроэнергии. По их данным, сегодня люди покупают на 10-15% меньше, чем в 2019.
Греция запросила помощь ЕС в апреле 2010 из-за угрозы банкротства. С тех пор Афины получили три пакета финансовой поддержки и были вынуждены ввести жесткие меры экономии. Официально о преодолении последствий кризиса было объявлено в 2018 году, надзор сняли в 2022, но кредиты предстоит погашать до 2070-го.