Забастовка в Греции. Люди кричат, что устали экономить

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В Греции - всеобщая однодневная забастовка, созванная двумя ведущими профсоюзами. В стране остановлен транспорт, не ходят автобусы, закрыты аэропорты, а также государственные и частные предприятия.

Организаторы и участники протеста требуют положить конец затянувшимся мерам жесткой экономии, введенным в отношении Греции международными кредиторами 15 лет назад. Люди требуют повышения зарплат, восстановления ежегодных бонусов и премий и особенно - права на коллективные переговоры. Его отменили в разгар финансового кризиса.

Среди бастующих много молодежи. Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Протестующие также потребовали от государства не ввязываться в общеевропейскую борьбу по наращиванию военного потенциала и сосредоточиться на социальной сфере.

Пенсионеры также присоединились к бастующим. Thanassis Stavrakis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Профсоюзы считают, что поэтапное повышение минимальной зарплаты на 35% до 880 евро недостаточно и не покрывает подорожание продуктов и электроэнергии. По их данным, сегодня люди покупают на 10-15% меньше, чем в 2019.

Греция запросила помощь ЕС в апреле 2010 из-за угрозы банкротства. С тех пор Афины получили три пакета финансовой поддержки и были вынуждены ввести жесткие меры экономии. Официально о преодолении последствий кризиса было объявлено в 2018 году, надзор сняли в 2022, но кредиты предстоит погашать до 2070-го.