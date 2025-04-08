Зеленский подтвердил продвижение ВСУ в Белгородской области РФ

РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил присутствие украинских войск в Белгородской области России, заявив, что активные действия в приграничных районах являются оправданным ответом на продолжающееся полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Мы продолжаем вести активные операции в приграничных районах на территории противника, и это абсолютно справедливо - война должна вернуться туда, откуда она пришла", - сказал Зеленский.

В первом официальном заявлении по поводу вторжения в Белгород Зеленский подчеркнул, что главной целью этих действий является защита украинских городов и поселков в Сумской и Харьковской областях, которые Россия регулярно атакует.

Украинские войска якобы пересекли российскую границу в Белгородской области в конце марта.

Согласно оценке Института изучения войны от 29 марта, геолокационные кадры подтвердили, что украинские войска продвинулись к селу Поповка, расположенному недалеко от границы между Россией и Украиной.

Москва также подтвердила факт вторжения, заявив, что украинские войска пытаются "вклиниться" в западную часть Белгородской области. Российские власти заявили, что Киев пытается "создать негативный фон" на фоне продолжающихся переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Это не первый случай, когда украинские войска пересекают границу с Белгородом. С 2023 года они периодически совершали рейды, в том числе с участием российских добровольцев, воюющих на украинской стороне. Рейды обычно длились несколько часов и не имели военно-стратегического значения.

Это контрастирует с текущей операцией, которая больше напоминает вторжение в Курскую область в августе 2024 года.

В то время как украинские войска пересекают границу с Белгородской областью, они также отступают из Курской области, где российские войска отвоевали логистический узел Суджа и значительную часть территории, которую украинские войска удерживали с августа прошлого года.

Пока неясно, сколько войск присутствует на месте, какое значение Киев придает новому белгородскому вторжению и как долго он планирует его удерживать.