NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Трамп введёт дополнительные тарифы на китайский импорт, общая ставка превысит 100 %

Трамп введёт дополнительные тарифы на китайский импорт, общая ставка превысит 100 %
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Президент США в среду введёт дополнительные тарифы в размере 84% на весь импорт из Китая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Дополнительные пошлины приведут к тому, что все товары из Китая будут облагаться тарифом не менее 104%.

РЕКЛАМА

Президент США в среду введёт дополнительные тарифы в размере 84% на весь импорт из Китая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Дополнительные пошлины приведут к тому, что все товары из Китая будут облагаться тарифом не менее 104%.

"Такие страны, как Китай, которые решили принять ответные меры и пытаются удвоить жестокое давление на американских рабочих, совершают ошибку, - сказала Ливитт в частности. - Китайцы хотят заключить сделку, просто они не знают, как это сделать".

Согласно первоначальному плану Вашингтона, Пекин должен был повысить тарифы на 34% в среду. Но Дональд Трамп добавил еще 50 % после того, как Китай не отказался от обещания ввести 34% - ные пошлины в отместку на американские товары.

Ранее во вторник Пекин заявил, что будет "бороться до конца" после того, как Трамп пригрозил ввести дополнительные 50-процентные тарифы на весь китайский импорт.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира обострилась, пока обе стороны не проявляют желания начать переговоры.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии