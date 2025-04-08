Трамп введёт дополнительные тарифы на китайский импорт, общая ставка превысит 100 %

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Президент США в среду введёт дополнительные тарифы в размере 84% на весь импорт из Китая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Дополнительные пошлины приведут к тому, что все товары из Китая будут облагаться тарифом не менее 104%.

"Такие страны, как Китай, которые решили принять ответные меры и пытаются удвоить жестокое давление на американских рабочих, совершают ошибку, - сказала Ливитт в частности. - Китайцы хотят заключить сделку, просто они не знают, как это сделать".

Согласно первоначальному плану Вашингтона, Пекин должен был повысить тарифы на 34% в среду. Но Дональд Трамп добавил еще 50 % после того, как Китай не отказался от обещания ввести 34% - ные пошлины в отместку на американские товары.

Ранее во вторник Пекин заявил, что будет "бороться до конца" после того, как Трамп пригрозил ввести дополнительные 50-процентные тарифы на весь китайский импорт.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира обострилась, пока обе стороны не проявляют желания начать переговоры.