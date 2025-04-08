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Макрон: возобновление гумпомощи Газе - "приоритет приоритетов" перед лицом "неприемлемой" ситуации

Фото пресс-службы президента Египта: президент Франции Эммануэль Макрон приветствует палестинского мальчика, проходящего лечение в Эль-Арише, 8 апреля 2025 г.
Фото пресс-службы президента Египта: президент Франции Эммануэль Макрон приветствует палестинского мальчика, проходящего лечение в Эль-Арише, 8 апреля 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sertac Aktan и EBU
Опубликовано
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Возобновление гуманитарной помощи Газе - "приоритет приоритетов" перед лицом "неприемлемой" ситуации. Об этом президент Франции заявил, посещая во вторник склад египетского общества Красного Полумесяца в Эль-Арише, недалеко от границы с Сектором.

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Прибывший в Каир в воскресенье, глава Французской республики привёз с собой в Эль-Ариш - египетский "форпост" гуманитарной помощи Газе, расположенный всего в 50 километрах от палестинского анклава, главу государства Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Эммануэль Макрон "решительно" осудил нападения на гуманитарных работников и спасателей в Секторе Газа, через две недели после гибели 15 из них в результате израильского обстрела около Таль-ас-Султан.

За минувшие сутки в результате израильских ударов по Сектору Газа погибли 19 человек. Девять из них, в том числе пятеро детей, были убиты в понедельник вечером в результате удара по дому в Дейр-эль-Балахе. На рассвете ещё десять человек погибли в ходе обстрела города Газа и Бейт-Лахии, по словам представителя гражданской обороны.

СМИ, близкие к группировке "Исламский джихад", сообщили о смерти сотрудника. Агентство "Палестина сегодня", связанное с этим союзником ХАМАС, подтвердило гибель одного из журналистов Ахмеда Мансура, "убитого в результате израильского обстрела".

Плакат с изображением президента Египта Абдель-Фаттаха Ас-Сиси и его французского коллеги Эммануэля Макрона в Эль-Арише, 8 апреля 2025 г.
Плакат с изображением президента Египта Абдель-Фаттаха Ас-Сиси и его французского коллеги Эммануэля Макрона в Эль-Арише, 8 апреля 2025 г.AP Photo

Требования Макрона поддержал и Ас-Сисси, заявивший, что "достижение устойчивого мира и стабильности на Ближнем Востоке будет оставаться надуманной проблемой до тех пор, пока палестинский вопрос не будет решен справедливо".

Во вторник президент Макрон обсудил войну в Газе не только с египетским коллегой Абделем Фаттахом Ас-Сиси, но и с королем Иордании Абдаллой II - близкими союзниками Запада, заинтересованными в прекращении боевых действий в Газе.

Египет, наряду с Катаром, выступал в качестве одного из ключевых посредников соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 19 января, но сорвавшегося в прошлом месяце. Визит Макрона в Каир - второй с начала противостояния между Израилем и ХАМАС в 2023 году.

Между тем Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху заявили в понедельник, что работают над новым соглашением о прекращении огня в секторе Газа, которое позволит освободить заложников, все еще удерживаемых ХАМАС.

Война, которая длится уже 18-й месяц, началась 7 октября 2023 года, когда боевики, возглавляемые ХАМАС, ворвались в Израиль, убив около 1200 человек и взяв в заложники 251 человека.

В плену у группировки до сих пор находятся 59 человек, 24 из которых, предположительно, живы.

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