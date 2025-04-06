Хуситы: в результате ночных ударов США по Сааде погибли по меньшей мере два человека

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По меньшей мере два человека погибли в ночь на воскресенье в результате авиаударов США по оплоту хуситов, городу Саада на северо-западе Йемена. Об этом сообщила пресс-служба группировки "Ансар Аллах".

Ещё четыре человека получили ранения, разрушено двухэтажное здание. Спутниковый новостной канал хуситов "Аль-Масира" заявил, что речь идет о "цехе по производству солнечной энергии".

По опубликованным повстанцами данным, в результате интенсивных авиаударов по Йемене с момента прихода к власти президента Трампа, погибли по меньшей мере 69 человек. При этом в группировке не признали потерь со стороны своих служб безопасности и военного руководства.

"Упс, больше эти хуситы не совершат нападения!"

В пятницу президент Дональд Трамп опубликовал в Х видео с предположительным авиаударом США по хуситам. На чёрно-белом видео, снятом с беспилотника, группа из более чем 70 человек собралась в круг. Затем раздаётся взрыв, после которого осталась огромная воронка.

По словам президента, объектами бомбардировки были повстанцы, сгруппировавшиеся для получения инструкций о нападении на американские корабли. "Больше они не потопят наши корабли!" - написал Трамп.

Белый дом заявил, что на данный момент было нанесено более 200 ударов по хуситам.

Заявление США о том, что целью удара были лидеры повстанцев, оспорено контролируемым хуситами информационным агентством SABA. Здесь сообщили, что мишенью бомбардировки стали участники "визита на Ид в мухафазе Ходейда". Мусульмане всего мира только что отпраздновали Ид аль-Фитр, завершающий священный для мусульман месяца Рамадан.

"Те, кто присутствовал на этой встрече, не имеют отношения к операциям, проводимым хуситами, которые выполняют решение о запрете на плавание судов, связанных с американским и израильским врагом", - говорится в докладе SABA. Авторы текста добавляют, что в результате нападения погибли и были ранены "десятки человек".

В докладе SABA убитые также не названы гражданскими лицами, что позволяет предположить, что они были связаны с силами безопасности или вооруженными силами повстанцев. Ходейда была местом нападений хути на Красное море.

Операция против хуситов при Трампе представляется более масштабной, чем при экс-президенте Байдене, отмечают эксперты. Эта кампания стартовала после того, как повстанцы пригрозили снова начать атаковать "израильские" корабли из-за того, что Израиль блокирует поставки помощи в сектор Газа.

С ноября 2023 года по январь этого года хуситы атаковали ракетами и беспилотниками более 100 торговых судов, потопив два из них и убив четырех моряков. Они также безуспешно атаковали американские военные корабли.

Кампания вряд ли прекратится в ближайшее время, поскольку администрация Трампа неоднократно связывала авиаудары с попыткой оказать давление на Иран - главного союзника группировки.