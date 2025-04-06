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Армия обороны Израиля обнародовала первое видео из так называемого "коридора Мораг" - территории между Рафахом и Хан-Юнисом на юге Сектора Газа.

Официальный представитель ЦАХАЛ пояснил, что 36-я дивизия вошла в этот район для совместной с другими подразделениями операции "внутри и за пределами Сектора». Основной целью названа «ликвидация инфраструктуры», используемой палестинскими группировками в районе Рафаха.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля объявил о планах взять под контроль полосу между Хан-Юнисом и Рафахом, по аналогии с тем, как в мае 2024 года был занят так называемый "Филадельфийский коридор" вдоль границы с Египтом. Название «Мораг» происходит от наименования израильского поселения, эвакуированного в 2005 году. Биньямин Нетаньяху, который в понедельник должен встретиться с президентом США в Белом доме, пообещал "разрезать сектор и шаг за шагом усиливать давление, чтобы они отдали нам наших заложников".

Палестинские власти осудили операцию, заявив, что она направлена на физическое разделение Сектора Газа и закрепление израильского военного контроля.

Бежавшие из Рафаха после приказа Израиля об эвакуации палестнцы прибывают в Хан-Юнис, юг Сектора Газа, 31 марта 2025 г. AP Photo/Abdel Kareem Hana

Между тем за минувшие сутки, в результате израильских ударов по Газе, погибли 15 человек, в том числе пять женщин и пять детей, сообщили в местном министерстве здравоохранения. Израиль положил конец перемирию с ХАМАС 18 марта, возобновив воздушные и наземные удары по Сектору Газа, а также заблокировал доставку продовольствия, топлива и гуманитарной помощи.

ХАМАС заявляет, что освободит заложников только в обмен на освобождение других палестинских заключенных, длительное прекращение огня и вывод израильских войск из Газы, отвергая любые требования сложить оружие и покинуть анклав.

Война в Газе началась после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого погибли 1200 человек, в основном мирные жители, и был захвачен 251 заложник. Большинство из них были освобождены в ходе переговоров. На сегодня в руках ХАМАС остаются 59 заложников, 24 предположительно живы.

С начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС, последовавшей за нападением 7 октября, по данным Министерства здравоохранения Газы, от израильских ударов погибли по меньшей мере 50 695 палестинцев. Но здесьне указано, сколько из них были гражданскими лицами или комбатантами. Сообщается, что ещё 115 338 человек были ранены. Израиль в свою очередь заявляет, что уничтожил до 20 000 боевиков, не предоставляя доказательств.

Обнародовано видео, опровергающее версию Израиля об убийстве палестинских медиков и сотрудника ООН

В субботу вечером ЦАХАЛ отказался от первоначальынх заявлений об убийстве 15 медиков и сотрудников гуманитарных организаций 23 марта на юге Сектора Газа в районе Таль-аль-Султан.

Израильские военные ранее заявили, что открыли огонь, поскольку машины Красного Полумесяца и Палестинской гражданской обороны “подозрительно приближались” к находящимся поблизости войскам без фар и аварийных сигналов. Израильский военный чиновник, выступивший на условиях анонимности, заявил, что это сообщение было “ошибочным”.

Накануне было обнародовано видео с телефона одного из 15 убитых. Оно свидетельствует о том, что бригады Красного Полумесяца и Гражданской обороны едут медленно, с мигающими огнями, на их автомобилях видны логотипы. Они подъезжают, чтобы помочь машине скорой помощи, которая ранее попала под израильский обстрел. Сотрудники, как явствует из видео, не ведут себя необычно или угрожающе, когда выходят из автмобилей и направляются к пострадавшей карете скорой помощи. Их конвой немедленно попадает под обстрел, который продолжается более пяти минут. Слышно, как владелец телефона молится: “Прости меня, мама. Это путь, который я выбрал, мама, чтобы помогать людям”.

Восемь сотрудников Красного Полумесяца, шесть работников Гражданской обороны и сотрудник ООН были убиты перед рассветом 23 марта в результате стрельбы, устроенной израильскими войсками, проводившими операцию в Таль-аль-Султане. Затем военнослужащие ЦАХАЛ похоронили 15 погибших вместе с их искореженными автомобилями в братской могиле.

Сотрудники ООН и спасатели смогли добраться до места происшествия только неделю спустя, чтобы выкопать тела. Вице-президент Палестинского общества Красного Полумесяца Марван Джилани заявил, что телефон с записью был найден в кармане одного из убитых сотрудников. Посол Палестины в ООН направил видеозапись в Совет Безопасности ООН. Агентство Associated Press получило видеозапись от дипломата ООН на условиях анонимности.

Один из выживших парамедиков, Мюнцер Абед, подтвердил AP правдивость видеозаписи. Две бетонные конструкции в форме блоков, которые видны на видео, также видны на опубликованном в воскресенье видео ООН, на котором видно, как тела извлекают из братской могилы.

Глава Палестинского общества Красного полумесяца Юнес Аль-Хатиб призвал к проведению независимого расследования. "Мы не доверяем никаким военным расследованиям”, - заявил он на брифинге в ООН в пятницу.

По данным Красного полумесяца, один медик, Ассаад ан-Нассасра, до сих пор числится пропавшим без вести. Абед сказал, что видел, как израильские военные уводили аль-Нассасру с завязанными глазами. Аль-Хатиб сказал, что организация запросила военных, где они держат сотрудника. Аль-Хатиб сказал, что в убитых мужчин стреляли “с близкого расстояния” и что скоро будет опубликован отчет о судебно-медицинском вскрытии.

Израиль обвиняет ХАМАС в перемещении и укрытии своих боевиков в машинах скорой помощи, а также в больницах и других объектах гражданской инфраструктуры, оправдывая тем самым удары по ним.

Гуманитарный конвой, попавший под обстрел ЦАХАЛ, снятый одним из 15 палестинских медиков, убитых 23 марта 2025 г. AP/AP

Израильские военные также заявили, что после перестрелки войска определили, что убили одного из представителей ХАМАС по имени Мохаммед Амин Шобаки и еще восемь боевиков. Однако ни один из 15 убитых медиков не носит этого имени, а на месте происшествия не было найдено никаких других тел.

Отвечая на вопрос о видео, в ЦАХАЛ заявили в субботу, что инцидент “тщательно изучается”.