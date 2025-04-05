NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Вся Испания вышла на улицы, требуя доступного жилья

Демонстрация в Мадриде в защиту жилья, 5 апреля 2025 года
Демонстрация в Мадриде в защиту жилья, 5 апреля 2025 года Авторское право AP video
Авторское право AP video
By Jesús Maturana
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Суббота, 5 апреля, стала в Испании днем исторической мобилизации в защиту права на достойное жилье: в пятидесяти городах страны одновременно прошли демонстрации под лозунгом "Покончим с жилищным бизнесом!"

РЕКЛАМА

Группы ссоедей, союзы квартиросъемщиков и социальные платформы объединили свои усилия, чтобы потребовать немедленного решения жилищного кризиса в стране. "Страх сменил сторону: мы не собираемся требовать новых изменений, мы организованы и у нас есть план борьбы с рантьеризмом", - говорят организаторы этих протестов, которые окрашивают главные испанские улицы в оранжевый и зеленый - отличительные цвета движения.

Нынешняя мобилизация является важной вехой, поскольку она впервые проводится одновременно в десятках городов - спустя десятилетие после массовых протестов против выселения. "Эта демонстрация проходит после многомесячных переговоров; мы хотели, чтобы она была децентрализованной, чтобы все вышли одновременно и парализовали работу государства. Идея в том, что это будет первый день новой волны протестов", - объясняют организаторы.

Основные требования движения

  • Немедленное снижение цен на аренду жилья, призыв к снижению до 50%.
  • Восстановление "всех пустующих домов".
  • Нелегализация компаний, занимающихся выселением.
  • Запрет на выселение уязвимых семей.
  • Прекращение неконтролируемого распространения туристических квартир.

От Канарских островов до всей страны: истоки протестов

Мобилизация началась в апреле 2023 года на Канарских островах, где жители вышли на улицы, чтобы потребовать "устойчивой" модели туризма и осудить отсутствие решений по обеспечению жильем. "Жилье стало роскошью, доступной очень немногим семьям", - заявлял в то время Союз арендаторов Тенерифе.

Впоследствии инициативу поддержала Малага с ее лозунгом "Малага для жизни, а не для выживания", за ней последовали Мадрид, Барселона, Валенсия, Бильбао и другие города.

Демонстрация в Мадриде за доступное жилье и снижение цен на аренду
Демонстрация в Мадриде за доступное жилье и снижение цен на арендуAP Vídeo

Ситуация с жильем в Испании достигла критического уровня. По данным профсоюзов квартиросъемщиков, "арендная плата тревожно растет, увеличившись более чем на 18% за последние два года. При этом заработная плата остается на прежнем уровне".

В некоторых районах, таких как Ибица, "стоимость аренды во многих случаях превышает 100% от обычной зарплаты", а в других, таких как Касерес, "арендная плата выросла за последний год на 17% в городе и на 27% на уровне провинции".

Массовый туризм и спекуляция недвижимостью

Гражданские движения прямо указывают на неконтролируемую модель туризма и спекуляцию недвижимостью как на причину кризиса. "Модель города коммерциализирована, из нее исключены районы, потому что туристическая индустрия эксплуатирует наши районы", - заявляют представители платформы "Валенсия не продается" (València no està en Venda).

В таких регионах, как Канарские и Балеарские острова, ситуация особенно серьезная из-за географических ограничений и туристического давления. "Мы столкнулись с беспрецедентной жилищной проблемой: выселениями, недоступной арендной платой и спекуляциями с жильем, в то время как население не может получить доступ к этому основному праву", - сетуют канарские коллективы.

Акции, предшествующие демонстрации

В качестве прелюдии к большой мобилизации в нескольких частях страны были проведены символические акции. В Мадриде в метро появились станции с протестными названиями "Casa del Banco", "Embargadores", "Precariedad" или "Derecho". В Лас-Пальмас-де-Гран-Канария эмблематические скульптуры были украшены плакатами и баннерами.

Организаторы уверены, что мобилизация 5 апреля ознаменует собой "до" и "после" в борьбе за право на достойное, доступное и устойчивое жилье в Испании, став "исторической" демонстрацией, которая положит начало новому этапу социальных требований в отношении жилья.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Бездомные заполонили аэропорт Мадрид-Барахас

ARCOmadrid: размышления об Амазонии

Испания предоставит вид на жительство 25 000 мигрантам, пострадавшим от наводнений в Валенсии