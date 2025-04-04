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Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёлю, в стране пройдут новые выборы

Декабрьский кризис пошатнул демократические устои страны, которая считалась неуязвимой для любых поползновений к автократии.
Декабрьский кризис пошатнул демократические устои страны, которая считалась неуязвимой для любых поползновений к автократии. Авторское право Lee Jin-man/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Lee Jin-man/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Alexander Kazakevich & Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Президент-консерватор окончательно лишился власти спустя четыре месяца после неудачной попытки ввести военное положение в ночь с 3 на 4 декабря.

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Конституционный суд Республики Корея признал законным импичмент, объявленный Национальным собранием президенту Юн Сок Ёлю за введение военного положения в декабре 2024 года, что вызвало острейший за последние десятилетия политический кризис в стране.

Председатель суда Мун Хён Бэ постановил, что действия, в которых обвиняли южнокорейского лидера, были "незаконными". Речь идёт об:

  • объявлении военного положения,
  • вводе войск на территорию парламента и в здание Национальной избирательной комиссии,
  • попытке ареста избранных представителей и судей.

Президент нарушил формальную процедуру объявления военного положения, ущемил права законодателей и не выполнил свой долг главы вооружённых сил, "предав доверие народа", – заявил Мун.

Коллегия из восьми судей единогласно проголосовала за окончательное отстранение Юна от должности.

Он стал вторым президентом Южной Кореи, которому был объявлен импичмент, спустя восемь лет после коррупционного скандала с Пак Кын Хе.

За вынесением вердикта, который транслировался на гигантских экранах, следили тысячи противников Юн Сок Ёля, собравшихся возле здания суда. Сохранилась у бывшего президента и база поддержки. Его сторонники, которые признаются, что их вдохновляет движение MAGA Дональда Трампа, размахивали флагами Южной Кореи и США.

Акция в поддержку Юн Сок Ёля.
Акция в поддержку Юн Сок Ёля.AP Photo/Ahn Young-joon

64-летнему Юну всё ещё предстоит уголовный процесс по обвинению в организации мятежа, когда он мобилизовал войска, чтобы попытаться заблокировать парламент, возглавляемый оппозицией, которую он обвинил в попытке разрушить страну.

Сам теперь уже бывший президент свою вину отрицает, утверждая, что его шестичасовая попытка ввести военное положение была направлена на защиту страны от "антигосударственных сил".

В заявлении, опубликованном его защитниками, бывший президент сказал, что "очень сожалеет" о том, что не смог оправдать ожидания общественности. Юн добавил, что для него было "большой честью работать на благо Республики Корея".

На последнем слушании Юн оправдывал свой указ о введении военного положения, утверждая, что эта эфемерная попытка была направлена на защиту страны от "антигосударственных сил". По его словам, оппозиционная Демократическая партия препятствовала реализации его программы, снимала высших должностных лиц и сокращала бюджет правительства.

В течение шестидесяти дней будут проведены президентские выборы. Восстановленный в должности премьер-министр Хан Док Су будет исполнять обязанности президента до приведения к присяге нового главы государства.

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