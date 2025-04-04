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"Ответ должен быть быстрым": Великобритания и Франция обвиняют Россию в затягивании переговоров о прекращении огня

Житель города реагирует на пожар после атаки российского беспилотника в Харькове, 3 апреля 2025 года
Житель города реагирует на пожар после атаки российского беспилотника в Харькове, 3 апреля 2025 года Авторское право AP Photo/Yevhen Titov
Авторское право AP Photo/Yevhen Titov
By Tamsin Paternoster & AP
Опубликовано
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"Мы видим вас, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете".

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Великобритания и Франция в пятницу обвинили президента России Владимира Путина в неоправданной задержке с согласием на поддерживаемое США предложение о прекращении огня, чтобы остановить продолжающуюся войну в Украине.

"Мы считаем, что Путин продолжает запутывать ситуацию, продолжает тянуть время", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в совместном выступлении со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро в Брюсселе в пятницу.

Россия "должна ответить" США, согласился Барро, добавив, что Москва продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на заявления Кремля о том, что сделка предусматривает прекращение ударов по энергетическим объектам.

Американское предложение о прекращении огня, представленное России три недели назад, предусматривало полную временную 30-дневную паузу в боевых действиях в Черном море, а также на всей линии фронта.

В то время как Белый дом заявил, что под действие соглашения подпадают "энергетика и инфраструктура", Кремль настаивал на том, что в соглашении более узко упоминается "энергетическая инфраструктура".

С тех пор помощник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Москва нанесла восемь ударов по энергетическим объектам Украины. По словам Литвина, вооруженные силы Украины также сбили сотни беспилотников, намеревавшихся атаковать энергетические объекты.

И Лэмми, и Барро согласились с тем, что Путин продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины, явно игнорируя соглашение о перемирии.

"Россия делает сальто-мортале, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре, продолжая свои военные преступления", - сказал Барро.

Он сказал, что Москва не подает признаков того, что готовится замедлить свою военную кампанию, отметив, что в понедельник Путин отдал приказ о призыве 160 000 человек на обязательную срочную военную службу.

Кремль продолжает обстреливать Украину, согласился Лэмми. "Мы видим вас, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете".

Во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков признал, что Москва фактически отказалась от перемирия, назвав предложения США неприемлемыми.

"Мы очень серьезно относимся к моделям и решениям, предложенным американцами, но мы не можем принять все это в нынешнем виде", - цитируют Рябкова государственные СМИ в интервью собственному журналу министерства иностранных дел "Международные дела".

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что он "очень зол, зол" на Путина за несоблюдение соглашения.

Трамп настаивал на том, что его администрация добивается прогресса в переговорах, но обвинил и Путина, и Зеленского в неспособности остановить войну, которую он обещал прекратить через 24 часа после того, как стал лидером.

"Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России... Я собираюсь ввести вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России", - заявил Трамп в интервью NBC News.

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