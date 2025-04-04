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Очередной удар РФ по жилому району в Харькове привел к жертвам

Последствия атаки российских беспилотников по Харькову
Последствия атаки российских беспилотников по Харькову Авторское право фото ГСЧС Украины
Авторское право фото ГСЧС Украины
By Ирина Шелудкова
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В результате атаки российских беспилотников погибли не менее 4 человек, среди раненых есть дети, повреждены жилые дома.

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Российские силы нанесли очередной смертельный удар по Харькову. Жертвами атаки беспилотников стали не менее 4 человек, известно о 35 пострадавших. Повреждены жилые дома в Новобаварском районе. Спасатели разбирают завалы. Среди раненых есть дети.

В ГСЧС Украины сообщили, что российская атака в Харькове затронула "жилой и административный корпус, возникло четыре очага возгорания".

Украинские военные в утренней сводке сообщили, что Россия в ночь на 4 апреля атаковала территорию Украины "78-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск". Около половины были сбиты.

Пострадали Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Киевская области.

Последствия российского удара по Харькову
Последствия российского удара по Харьковуфото ГСЧС Украины

В Киевской области атаке российских дронов подвергся Броварский район.

Ранения получили два человека, повреждены около 30 автомобилей на парковке. Произошел также пожар внутри автосалона.

В Днепре пострадали три человека. В Запорожской области ранения получил мужчина, повреждено складское помещение, произошел пожар в нежилом здании.

Украинские беспилотники в России

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу над российской территорией "перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Сообщается об атаке 30 дронов на Орловскую область. Местные власти утверждают, что пострадавших и повреждений нет. Минобороны заявляет, что 34 беспилотника были сбиты над Курской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку трех украинских дронов. Временные ограничения вводились на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. В Чеховском округе повреждены дома, пострадавших нет.

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