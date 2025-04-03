Нетаньяху благодарит Будапешт за выход из МУС

By Euronews

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Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда. По словам премьер-министра Виктора Орбана, суд стал политизированным и демократической стране в нем нет места.

Заявление прозвучало на фоне визита в Будапешт главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху. Прошлой осенью МУС выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в преступлениях против гражданского населения Газы. В ходе совместной пресс-конференции Нетаньяху назвал смелым шаг венгерских властей.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Вы поддерживаете нас в ЕС, вы поддерживаете нас в ООН, и вы только что заняли смелую и принципиальную позицию в отношении МУС. Я благодарю вас, Виктор. Это важно не только для нас, это важно для всех демократических стран. Важно противостоять этой коррумпированной организации".

Выступая перед журналистами Орбан также подчеркнул, что Венгрия не приемлет антисемитизм.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "В последние годы Венгрия была островом свободы в Европе, решительным защитником и знаменосцем иудео-христианской цивилизации. Я говорю прессе, что венгерская еврейская община - третья по численности еврейская община в Европе. И я могу с уверенностью сказать, что сегодня в Европе представители этой общины находятся в наибольшей безопасности".

Венгрия стала первой страной ЕС, в которую прибыл Нетаньяху после того, как МУС выдал ордер на его арест. Перед пресс-конференцией израильский лидер был принят с воинскими почестями в Будайском замке. Затем состоялись его переговоры с Орбаном и встреча с представителями СМИ.

Венгрия ратифицировала Римский статут в 2001 году во время первого пребывания Орбана на посту главы правительства. Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии процедура прекращения членства в МУС начнется третьего апреля.