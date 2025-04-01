Макрон и Теббун будут выводить франко-алжирские отношения из кризиса

Телефонный разговор после нескольких месяцев молчания. Президенты Франции и Алжира договорились о восстановлении отношений между двумя странами, говорится в совместном пресс-релизе.

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Обвинительный приговор диссиденту Буалему Сансалю, признание Парижем "марокканского суверенитета" над Западной Сахарой, арест алжирских блогеров на территории Франции и, напротив, отказ властей Алжира принимать своих граждан, подлежащих высылке на родину, – и без того сложные отношения между соседями, которых разделяет Средиземное море и связывает болезненная колониальная история, в последнее время находятся в низшей точке.

После нескольких недель воинствующей риторики, которая звучала из обеих столиц, президенты двух стран Эммануэль Макрон и Абдельмаджид Теббун поговорили по телефону и "в принципе договорились о скорой встрече".

Главы государств "провели продолжительный, откровенный и дружеский обмен мнениями о состоянии двусторонних отношений и напряжённости, которая нарастала в последние месяцы", – говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам переговоров.

В текст документа был вписан и пункт о судьбе франко-алжирского писателя Буалема Сансаля, приговорённого судом в Алжире к пяти годам тюремного заключения за высказывания, "подрывающие территориальную целостность, стабильность и нормальное функционирование институтов" страны.

Макрон "подтвердил свою уверенность в дальновидности" президента Теббуна и призвал "к жесту милосердия и гуманности" в отношении 80-летнего Сансаля, у которого диагностировал рак.

Согласно коммюнике, президенты "согласились, что прочность связей – особенно человеческих – объединяющих Францию и Алжир, стратегические интересы и интересы безопасности двух стран, а также вызовы и кризисы, с которыми сталкиваются Европа, Средиземноморье и Африка, требуют возвращения к этому диалогу на равных".

Как сообщается, Макрон и Теббун решили "безотлагательно возобновить сотрудничество в области безопасности", которое необходимо для борьбы с терроризмом, особенно в Сахеле, и с торговлей людьми.

Ещё один признак наметившейся нормализации отношений – Алжир в скором времени примет главу французского МИД и министра юстиции.

Отношения на грани краха

На протяжении нескольких месяцев Алжир систематически возвращает обратно своих граждан, которые совершили преступные деяния или радикализировались во Франции и других странах Европейского союза, что вызвало гнев со стороны главы МВД Пятой республики Брюно Ретайо.

17 марта он обвинил Алжир в "нарушении международных конвенций" и пообещал "поэтапный ответ", включая приостановку двусторонних соглашений, после того как Алжир отказался сотрудничать со списком примерно шестидесяти человек, подлежащих высылке, представленным Францией.

В феврале премьер-министр Франсуа Байру призвал своё правительство "пересмотреть" миграционный пакт 1968 года, который ранее облегчал алжирцам переселение во Францию и воссоединение с семьями. Со временем из текста вымылся ряд положений, и сейчас он уже не предоставляет значимых преимуществ мигрантам из Алжира, хотя по-прежнему привлекает внимание политиков во Франции, особенно с правого фланга.

Кризис в отношениях Парижа и Алжира обострился летом прошлого года, когда Эммануэль Макрон разозлил Алжир, признав "план автономии" для Западной Сахары под суверенитетом Марокко.

30 июля 2024 года министерство иностранных дел Алжира отозвало посла из Парижа, осудив "шаг, на который до этого не решалось ни одно французское правительство".

Хотя дипломатические связи не были разорваны полностью, французские чиновники утверждают, что Алжир проводит политику, направленную на ликвидацию экономического присутствия Франции в стране: по данным Reuters, с лета торговля сократилась на 30%.

По данным французских властей, около 10% из 68 миллионов жителей Франции имеют связи с Алжиром.