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Китайские военные начали широкомасштабные военные учения в районе Тайваня

Китайский беспилотник Cloud Shadow WZ-10 виден с борта противолодочного самолета P-3C Orion ВВС Тайваня вблизи Тайваня, понедельник, 17 марта 2025 года.
Китайский беспилотник Cloud Shadow WZ-10 виден с борта противолодочного самолета P-3C Orion ВВС Тайваня вблизи Тайваня, понедельник, 17 марта 2025 года. Авторское право Taiwan Ministry of National Defence via AP
Авторское право Taiwan Ministry of National Defence via AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Министерство нацобороны Тайваня заявило, что за сутки с 6 утра понедельника до 6 утра вторника оно отследило 19 кораблей ВМС Китая в водах, окружающих остров.

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Китайские военные заявили, что во вторник начали крупномасштабные учения в водах вокруг Тайваня, предостерегая остров от намерений как большего сотрудничества с США и другими западными странами, так и оберетения независимости.

По словам представителя командования Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая, в совместных учениях участвуют военно-морские, воздушные наземные и ракетные силы, и они призваны стать "суровым предупреждением и решительным сдерживанием стремления к суверенитету Тайваня".

Маневры включают отработку "атак на морские и наземные цели", а также блокаду ключевых районов и морских путей для проверки способности войск к совместным операциям.

Это произошло после того, как в прошлом месяце президент Тайваня Лай Цинде назвал Пекин "иностранной враждебной силой".

Китай считает Тайвань частью своей территории, которую при необходимости можно подчинить силой, в то время как большинство жителей Тайваня выступает за его фактическую независимость и демократический статус.

Пропаганда и противостояние

После объявления об учениях китайские военные также выпустили серию пропагандистских видеороликов, на которых показаны китайские военные корабли и истребители в районе Тайваня.

В ролике под названием "Ракушка" Лай изображен в виде жука, порождающего паразитов. "Паразит, отравляющий остров Тайвань. Паразит, опустошающий остров. Паразит стремится к окончательному уничтожению", - говорится в ролике.

Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что за сутки с 6 утра понедельника до 6 утра вторника оно отследило 19 кораблей ВМС Китая в водах, окружающих остров.

Оно добавило, что отслеживало передвижение авианосца "Шаньдун" с субботы и что авианосная группа вошла в идентификационную зону Тайваня - самоопределившийся район, отслеживаемый военными.

"Я хочу сказать, что эти действия в полной мере отражают разрушение регионального мира и стабильности", - заявил министр обороны Тайваня Веллингтон Ку.

По словам Ку, Тайвань создал центральную группу реагирования для наблюдения за ходом последних учений.

Береговая охрана Китая также объявила, что во вторник проводит "патрулирование в целях обеспечения правопорядка" в районе Тайваня, сообщил ее представитель службы.

Учения проходят всего через две недели после масштабных учений в середине марта, когда Пекин отправил к острову корабли и использовал большое количество беспилотников.

Пекин ежедневно направляет к острову военные самолеты и корабли ВМС. Западные СМИ пишут, что в нынешней геополитической обстановке, когда новая администрация США видит Пекин чрезвычайно серьезной угрозой, Китай стремится еще раз показать в отношениях с Тайванем, "кто в доме хозяин". Издание Bloomberg пишет, что последние китайские учения вблизи Тайвань, судя по всему, проверяют "красные линии" внешней политики администрации Трампа. В частности, американцы сосредоточены на противодействии амбициям Пекина в Восточной Азии и не только.

В ходе недавних поездок на Филиппины и в Японию министр обороны США Пит Хегсет обещал предоставить ракетные системы, войска и другие ресурсы для противодействия Китаю. Реакция Пекина не заставила себя ждать. Власти Китай выразили осуждение США и Японии "за разжигание раскола и конфронтации" после того, как Хегсет пообещал обеспечить "надежное сдерживание" в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайваньский пролив. Тайбэй приветствовал эту позицию.

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Китай провел несколько серий таких учений вблизи Тайваня с тех пор, как президент Лай Чинг-дэ занял пост в Тайбэе почти год назад. Пекин рассматривает остров, где проживает около 23 миллионов человек, как свою территорию, которую в конечном итоге необходимо взять под свой контроль. В том числе силой, если будет необходимость.

США тем временем являются главным гарантом безопасности Тайбэя и юридически обязаны помогать Тайваню защищать себя.

"В середине марта Китай провел учения вокруг Тайваня, которые он связал с шагами США в поддержку самоуправляемого архипелага и действиями так называемых сил независимости, намекая на Демократическую прогрессивную партию Лая", - добавляет агентство Bloomberg.

Перед лицом растущей угрозы со стороны Китая Тайвань заказывает у США новые ракеты, самолеты и другие вооружения, одновременно возрождая собственную оборонную промышленность.

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В Конституции Китая Тайвань признан частью КНР. Пекин занимает позицию "существует только один Китай" и считает Тайвань своей мятежной провинцией. Тайвань является частично признанным государством, куда после после поражения в гражданской войне в 1949 году эвакуировалась администрация партии Гоминьдан.

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