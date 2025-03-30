NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

У салонов Tesla по всему миру прошли акции протеста против Илона Маска

Участник акции протеста держит плакат, принимая участие в Глобальном дне действий Tesla Takedown возле дилерского центра Tesla в Лондоне, 29 марта 2025 года.
Участник акции протеста держит плакат, принимая участие в Глобальном дне действий Tesla Takedown возле дилерского центра Tesla в Лондоне, 29 марта 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Субботняя акция стала первой попыткой окружить все 277 демонстрационных залов и сервисных центров Tesla в США в надежде затянуть недавний спад продаж компании. Также к протестующим в США присоединились активисты по всему миру.

РЕКЛАМА

Толпы людей, протестующих против чистки правительства США Илоном Маском при президенте Дональде Трампе, собрались у дилерских центров Tesla от Австралии до Калифорнии в попытке нанести урон состоянию самого богатого человека в мире.

Протестующие пытаются развить движение, направленное против дилеров и автомобилей Tesla, в знак протеста против роли Маска в качестве главы недавно созданного Департамента эффективности правительства (DOGE), где он получил доступ к секретным данным и закрыл целые агентства, пытаясь сократить государственные расходы.

Большая часть состояния Маска, оцениваемого в 340 миллиардов долларов, состоит из акций компании по производству электромобилей, которой он продолжает управлять, работая вместе с Трампом.

Проезжающий водитель выражает поддержку людям, протестующим возле дилерского центра Tesla в Майами, 29 марта 2025 г.
Проезжающий водитель выражает поддержку людям, протестующим возле дилерского центра Tesla в Майами, 29 марта 2025 г.J'rn H'neke/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Ранее протесты против Маска и DOGE были сравнительно единичными, но субботняя акция стала первой попыткой окружить все 277 шоу-румов и сервисных центров Tesla в США в надежде углубить недавний спад продаж компании.

К началу дня толпы протестующих численностью от нескольких десятков до сотен человек собрались у салонов Tesla в Нью-Джерси, Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Йорке, Мэриленде, Миннесоте и родном штате автопроизводителя Техасе.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что протестующие держат в руках такие плакаты, как "Посигналь, если ненавидишь Илона" и "Борись с миллиардерской тролигархией".

Движение Tesla Takedown также надеется собрать протестующих в более чем 230 точках продаж Tesla в других частях света.

Хотя явка в европейских точках была не такой большой, как в США, настроения против Маска были схожими.

Протестующие держат плакаты во время Всемирного дня действий по утилизации Tesla возле дилерского центра Tesla в Лондоне, 29 марта 2025 г.
Протестующие держат плакаты во время Всемирного дня действий по утилизации Tesla возле дилерского центра Tesla в Лондоне, 29 марта 2025 г.AP Photo

Около двух десятков протестующих держали плакаты с осуждением Маска у дилерского центра Tesla в Лондоне, а проезжающие мимо автомобили и грузовики сигналили в знак поддержки.

На одном из плакатов, выставленных на лондонской акции протеста, была изображена фотография Маска рядом с изображением Адольфа Гитлера, отдающего нацистское приветствие - жест, в использовании которого Маска обвинили вскоре после инаугурации Трампа в январе.

Человек в костюме тираннозавра рекса держал другой плакат с изображением жеста Маска с прямой рукой, на котором было написано: "Вы думали, что нацисты вымерли. Не покупайте Swasticar".

"Мы просто хотим пошуметь, чтобы люди узнали о проблемах, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Кэм Уиттен, американец, участвовавший в лондонской акции протеста.

Tesla Takedown была организована группой сторонников, в которую вошли разочарованные владельцы автомобилей этого производителя, знаменитости, такие как актер Джон Кьюсак, и по крайней мере один законодатель от Демократической партии, Жасмин Крокетт из Далласа.

Протестующий держит плакат во время Всемирного дня действий по утилизации автомобилей Tesla возле дилерского центра Tesla в Париже, 29 марта 2025 г.
Протестующий держит плакат во время Всемирного дня действий по утилизации автомобилей Tesla возле дилерского центра Tesla в Париже, 29 марта 2025 г.AP Photo

"Я буду продолжать кричать в залах Конгресса. Мне просто нужно, чтобы вы все продолжали кричать на улицах", - сказала Крокетт во время организационного мероприятия Tesla Takedown в начале этого месяца. Крокетт и другие сторонники Tesla Takedown подчеркивали, что субботние протесты должны оставаться мирными.

Некоторые люди, выступающие против Маска, не ограничиваются протестами и поджигают автомобили автопроизводителя и совершают другие акты вандализма, которые генеральный прокурор США Пэм Бонди назвала внутренним терроризмом.

РЕКЛАМА

Маск заявил, что он ошеломлен этими нападениями на собрании компании в марте, сказав, что вандалы должны "перестать вести себя как психи".

Полиция расследует пожар, уничтоживший семь автомобилей Tesla на северо-западе Германии рано утром в субботу.

Сгоревшая Tesla стоит перед дилерским центром Tesla в Оттерсберге, 29 марта 2025 г.
Сгоревшая Tesla стоит перед дилерским центром Tesla в Оттерсберге, 29 марта 2025 г.J'rn H'neke/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Не сразу стало ясно, связан ли пожар, который был потушен пожарными, с протестами Tesla Takedown.

Все больше потребителей, купивших автомобили Tesla до назначения Маска на пост главы DOGE, стремятся продать или обменять свои машины, а другие клеят на бампер наклейки, пытаясь дистанцироваться от попыток миллиардера сократить или закрыть государственные учреждения.

РЕКЛАМА

Но в своем обращении к сотрудникам 20 марта Маск, похоже, не был обеспокоен затянувшимся спадом продаж новых автомобилей Tesla.

Он заверил работников, что Model Y, которая сейчас проходит обновление, останется "самым продаваемым автомобилем на Земле и в этом году".

Он также предсказал, что к следующему году Tesla продаст более 10 миллионов автомобилей по всему миру, в то время как сейчас их около семи миллионов.

"Бывают времена, когда наступают скалистые моменты, когда бывает штормовая погода, но я хочу сказать вам, что будущее невероятно яркое и захватывающее", - сказал Маск.

РЕКЛАМА

После избрания Трампа в ноябре прошлого года инвесторы сначала восприняли союз Маска с президентом как положительное событие для Tesla и ее многолетних усилий по запуску сети самоуправляемых автомобилей.

Этот оптимизм помог поднять акции Tesla на 70 % в период между избранием Трампа 5 ноября и его инаугурацией 20 января, что позволило увеличить состояние акционеров на 560 миллиардов долларов.

Но практически все эти достижения испарились на фоне беспокойства инвесторов по поводу ответной реакции Tesla, отставания продаж в США, Европе и Китае, а также на фоне того, что Маск уделяет много времени контролю DOGE.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Cуд в Нью-Йорке временно заблокировал распоряжение Трампа закрыть "Голос Америки"

Жертвами мощного землетрясения в Мьянме стали более 1600 человек

Премьер-министр Канады: эпоха тесных американо-канадских отношений закончилась