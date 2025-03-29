Cуд в Нью-Йорке временно заблокировал распоряжение Трампа закрыть "Голос Америки"

By Euronews и AP

Белый дом назвал эту службу, существующую с 1942 года, "Голосом радикальной Америки" и заявил, что распоряжение президента "гарантирует, что налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду".

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Федеральный судья приостановил на 21 день вступление в силу распоряжения администрации Трампа по ликвидации американской международной вещательной компании "Голос Америки". Иск в суд подали сотрудники медиа и профсоюзы. Они заявили, что действия властей нарушают права журналистов на свободу слова.

Как отмечает Reuters, в решении суда нет требования о возобновлении вещания, но вводится запрет на увольнение сотрудников до завершения разбирательства. Суду предстоит определить, было ли закрытие Голос Америки "произвольным".

Судья Джеймс Пол Оеткен запретил Агентству США по глобальным медиа (USAGM), которое управляет "Голосом Америки", увольнять более 1200 журналистов, инженеров и других сотрудников после того, как президент Дональд Трамп распорядился сократить его финансирование.

Оеткен издал временный приказ, запрещающий агентству "любые дальнейшие попытки увольнения, сокращения штатов, предоставления отпусков или увольнений" сотрудников или подрядчиков, а также закрывать любые офисы или требовать от сотрудников за рубежом возвращаться в США.

The headquarters of Radio Free Europe/Radio Liberty in Prague, 15 January, 2010 AP Photo

Приказ также не позволяет USAGM прекращать грантовое финансирование других своих вещательных организаций, включая Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Радио Свободная Азия и Радио Свободный Афганистан.

В четверг агентство заявило, что восстанавливает финансирование Радио Свободная Европа после того, как решения судьи в Вашингтоне. Это "знаковая победа в защиту свободы прессы и Первой поправки, а также резкий упрек" в адрес администрации Трампа в в связи с "полным пренебрежением принципами, определяющими нашу демократию", - заявил адвокат истцов Эндрю Г. Селли-младший.

Подход администрации Трампа подвергся критике

На слушаниях в пятницу на Манхэттене Оеткен упрекнул администрацию Трампа в том, что она "взялась за кувалду в агентстве, которое по закону было уполномочено и финансировалось Конгрессом".

Судья раскритиковал руководство агентства, в том числе специального советника Кари Лейк, за то, что оно "казалось бы, в одночасье" выдернуло пробку из глобальной платформы мягкой силы правительства США, "не задумываясь о последствиях".

Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу во Флориде 28 марта, 2025 AP Photo

Оеткен вынесла решение после того, как на прошлой неделе коалиция журналистов "Голоса Америки", профсоюзов и некоммерческой группы по защите прав журналистов "Репортеры без границ" подала в суд на администрацию Трампа, чтобы заблокировать сокращения.

В конечном итоге они добиваются возвращения "Голоса Америки" в эфир.

Истцы утверждают, что отключение нарушает решение суда, принятое во время первого срока Трампа, о том, что журналисты VOA имеют брандмауэр, защищающий их от вмешательства Белого дома.

Их отсутствие в эфире оставило вакуум, который заполняют "пропагандисты, чьи сообщения монополизируют глобальный эфир", заявили истцы.

Трамп и другие республиканцы обвиняют "Голос Америки" в "левацкой предвзятости" и неспособности транслировать "проамериканские" ценности на свою мировую аудиторию, несмотря на то что конгресс обязал его выступать в качестве внепартийной новостной организации.

Еще в 2021 году опубликованный 60-страничный отчет рекомендовал Конгрессу принять закон, чтобы лучше определить редакционные барьеры в Агентстве США по глобальным СМИ, которое контролирует VOA. В докладе рассматривалось влияние принятых в последние годы законов на организационную структуру и редакционную независимость USAGM.

Этому предшествовало судебное разбирательство в ноябре 2020 года, когда брандмауэр (Firewall) стал центральным элементом обсуждения. В ходе слушаний федеральный окружной суд постановил, что журналисты VOA имеют права на Первую поправку. Постановление наложило предварительный запрет, чтобы предотвратить дальнейшие попытки отменить или нарушить брандмауэр.

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Голос Америки" прекратил вещание вскоре после того, как 14 марта Трамп издал указ о сокращении финансирования USAGM и еще шести не связанных с ним федеральных организаций в рамках своей кампании по сокращению правительства и приведению его в соответствие со своей политической программой.

Студия радиостанции "Голос Америки", Нью-Йорк, 27 февраля 1953 AP Photo

Белый дом назвал эту службу, существующую с 1942 года, "Голосом радикальной Америки" и заявил, что указ Трампа "гарантирует, что налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду".

В качестве примера он привел материалы, которые, по его мнению, были "слишком благоприятны" для бывшего президента Джо Байдена, а также истории о привилегиях белых, расовом профилировании и трансгендерных мигрантах, ищущих убежища.

В штате Иллинойсе активисты Союза защиты гражданских свобод (ACLU) заранее начали готовить фундамент для исков по противодействию решениям новой администрации Белого дома. И в первую очередь их целью стало сохранение "достигнутой защиты" прав меньшинств и представителей LGBTQ+ сообщества.

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Конгресс выделил на текущий финансовый год почти 860 миллионов долларов (794 миллиона евро) для USAGM.