В Турции арестован шведский журналист Йоаким Медин по обвинению в "терроризме"

Медин, репортер шведского издания Dagens ETC, задержан по обвинению в "участии в вооруженной террористической организации" и "оскорблении президента".

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Шведский журналист Йоаким Медин находился в Турции для освещения общенациональных протестов после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он был арестован в пятницу по обвинению в "участии в вооруженной террористической организации" и "оскорблении президента" и отправлен в тюрьму.

Андреас Густавссон, главный редактор газеты Dagens ETC, сообщил, что от Медина не было вестей в течение двух дней.

Эрик Ларссон, глава шведской организации "Репортеры без границ" (RSF), в своем заявлении после ареста Медина сказал: "Подобные преследования журналистов, к сожалению, не являются чем-то новым в Турции. Но в последние годы тактика (правительства) изменилась, и журналистов пытаются заставить замолчать с помощью законодательства и цензуры в Интернете".

Арест Медина произошел в период обострения дискуссий о свободе прессы в Турции. С требованием освободить задержанных сотрудников СМИ выступил и Союз журналистов страны.

В четверг также был депортирован Марк Лоуэн, корреспондент британской BBC, который освещал протесты в Турции.

В компании подтвердили, что Лоуэн, который был задержан 26 марта, депортирован утром 27 марта.

Министр внутренних дел Али Ерликая ранее объявил, что с 19 марта, когда был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержано 1 418 человек. Среди задержанных было много журналистов.

Семь журналистов, арестованных ранее на этой неделе, были освобождены в четверг.