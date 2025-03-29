NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В Турции арестован шведский журналист Йоаким Медин по обвинению в "терроризме"

Фото: Dagens ETC
Фото: Dagens ETC Авторское право Cleared
Авторское право Cleared
By Emre Basaran
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Медин, репортер шведского издания Dagens ETC, задержан по обвинению в "участии в вооруженной террористической организации" и "оскорблении президента".

РЕКЛАМА

Шведский журналист Йоаким Медин находился в Турции для освещения общенациональных протестов после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он был арестован в пятницу по обвинению в "участии в вооруженной террористической организации" и "оскорблении президента" и отправлен в тюрьму.

Андреас Густавссон, главный редактор газеты Dagens ETC, сообщил, что от Медина не было вестей в течение двух дней.

Эрик Ларссон, глава шведской организации "Репортеры без границ" (RSF), в своем заявлении после ареста Медина сказал: "Подобные преследования журналистов, к сожалению, не являются чем-то новым в Турции. Но в последние годы тактика (правительства) изменилась, и журналистов пытаются заставить замолчать с помощью законодательства и цензуры в Интернете".

Арест Медина произошел в период обострения дискуссий о свободе прессы в Турции. С требованием освободить задержанных сотрудников СМИ выступил и Союз журналистов страны.

В четверг также был депортирован Марк Лоуэн, корреспондент британской BBC, который освещал протесты в Турции.

В компании подтвердили, что Лоуэн, который был задержан 26 марта, депортирован утром 27 марта.

Министр внутренних дел Али Ерликая ранее объявил, что с 19 марта, когда был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержано 1 418 человек. Среди задержанных было много журналистов.

Семь журналистов, арестованных ранее на этой неделе, были освобождены в четверг.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Две турецкие журналистки задержаны на фоне протестов против ареста Имамоглу

Спонсор The Pirate Bay Карл Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении

Полиция Швеции расследует вероятную диверсию в Балтийском море