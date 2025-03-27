У берегов Египта затонул батискаф с туристами. Есть погибшие

Прогулочное судно с 45 туристами на борту направлялось на подводную экскурсию у берегов Хургады. Генконсульство РФ сообщает, что все пассажиры - российские граждане.

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В Красном море у берегов Египта затонул прогулочный батискаф "Синдбад". По меньшей мере шесть человек погибли.

Судно вышло из гавани Хургады утром в четверг. Оно направлялось на подводную экскурсию по местным коралловым рифам. В километре от берега по неустановленным пока причинам на батискафе произошла авария, он затонул.

Как сообщило Генконсульство РФ, на его борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Ведомство уточнило, что все пассажиры - россияне, они прибыли в Египет по путёвкам от туркомпании "Библио-Глобус".

Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи подтвердил гибель шести российских туристов.

Риа-новости сообщает, что внутри батискафа остаются пять человек, операция по их извлечению продолжается. Остальные пассажиры спасены, но 29 из них потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать столкновение судна с рифом из-за ошибки капитана.

Ряд изданий опубликовал список пассажиров. Самому младшему из них 3 года, старшему - 62. Судя по фамилиям, в списке много семей.

Известно, что 25-метровый батискаф "Синдбад" находился в эксплуатации для подводных экскурсий на протяжении нескольких лет. Он может погружаться на глубину до 25 метров.

Это не первый подобный инцидент в Красном море с прогулочными лодками. В ноябре прошлого года потерпело крушение туристическое судно Sea Story, в результате чего 11 человек погибли или пропали без вести, выжили - 35.

Наши журналисты работают над сюжетом. Он будет дополняться по мере поступления информации.