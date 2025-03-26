"Мы проверим, как там идут дела". Джей Ди Вэнс полетит с женой в Гренландию

Визит ограничится посещением американской военной базы. Объявленный ранее тур по Гренландии жены вице-президента США Уши Вэнс не встретил понимания ни в Копенгагене, ни в Нууке.

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Вместо гонок на собачьих упряжках и посещения туристических достопримечательностей – поездка к американским военным.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что в эту пятницу вместе с супругой Ушей и министром энергетики Крисом Райтом он посетит базу космических сил ВВС США "Питуфик" в Гренландии, "чтобы прослушать отчёт по вопросам безопасности в Арктике".

Изначально о "высадке" на арктический остров сообщил офис второй леди, добавив, что она и один из троих её детей собираются, среди прочего узнать больше о местной культуре и пообщаться с жителями.

"Вокруг визита Уши в Гренландию было столько ажиотажа, что я решил, что она не должна развлекаться там в одиночку, поэтому я собираюсь присоединиться к ней", – сказал вице-президент в видеоролике, опубликованном на платформе X.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц больше не входит в состав делегации.

"Это явно деэскалация"

В Копенгагене приветствовали изменение программы визита высокопоставленных американцев.

"Похвально, что они отменяют культурные мероприятия с гренландским обществом. Вместо этого они отправится на свою собственную военную базу, и мы ничего не имеем против этого", – заявил в среду министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Анонсируя поездку, Джей Ди Вэнс также заявил, что многие страны "угрожают" крупнейшему в мире острову, его жителям, а также США и Канаде, не приведя при этом конкретных примеров. "Мы собираемся проверить, как там идут дела", – добавил он.

Продвигая нарратив Трампа, его ближайший соратник обвинил власти Дании в том, что, по его мнению, Копенгаген не уделяет достаточно внимания Гренландии.

В понедельник президент США вновь заявил о своём желании взять датскую автономию под свой контроль, назвав предстоящий визит "дружеским", а не "провокационным".

"Давление, оказываемое на Гренландию и Данию в этой ситуации, неприемлемо. И этому давлению мы будем противостоять", – заявила в тот же день глава датского правительства Метте Фредериксен, подчеркнув, что её поддерживают союзники по всей Европе.

Проигравший недавние выборы премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, который остаётся на своём посту до формирования нового кабмина, также раскритиковал Белый дом. В интервью газете Sermitsiaq он заявил, что Гренландия испробовала "все дипломатические и демократические методы", чтобы разубедить Трампа, но тот по-прежнему намерен "завладеть" ей.

Опросы показали, что почти все жители Гренландии выступают против вхождения в состав Соединённых Штатов, а антиамериканские демонстранты, некоторые из которых были одеты в кепки "Make America Go Away", недавно устроили одни из самых масштабных демонстраций, когда-либо проводившихся на острове.