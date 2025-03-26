NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

"Мы проверим, как там идут дела". Джей Ди Вэнс полетит с женой в Гренландию

При Трампе вице-президент стал один из ключевых спикеров по международной политике США.
При Трампе вице-президент стал один из ключевых спикеров по международной политике США. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Alexander KazakevichTamsin Paternoster
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Визит ограничится посещением американской военной базы. Объявленный ранее тур по Гренландии жены вице-президента США Уши Вэнс не встретил понимания ни в Копенгагене, ни в Нууке.

РЕКЛАМА

Вместо гонок на собачьих упряжках и посещения туристических достопримечательностей – поездка к американским военным.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что в эту пятницу вместе с супругой Ушей и министром энергетики Крисом Райтом он посетит базу космических сил ВВС США "Питуфик" в Гренландии, "чтобы прослушать отчёт по вопросам безопасности в Арктике".

Изначально о "высадке" на арктический остров сообщил офис второй леди, добавив, что она и один из троих её детей собираются, среди прочего узнать больше о местной культуре и пообщаться с жителями.

"Вокруг визита Уши в Гренландию было столько ажиотажа, что я решил, что она не должна развлекаться там в одиночку, поэтому я собираюсь присоединиться к ней", – сказал вице-президент в видеоролике, опубликованном на платформе X.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц больше не входит в состав делегации.

"Это явно деэскалация"

В Копенгагене приветствовали изменение программы визита высокопоставленных американцев.

"Похвально, что они отменяют культурные мероприятия с гренландским обществом. Вместо этого они отправится на свою собственную военную базу, и мы ничего не имеем против этого", – заявил в среду министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Анонсируя поездку, Джей Ди Вэнс также заявил, что многие страны "угрожают" крупнейшему в мире острову, его жителям, а также США и Канаде, не приведя при этом конкретных примеров. "Мы собираемся проверить, как там идут дела", – добавил он.

Продвигая нарратив Трампа, его ближайший соратник обвинил власти Дании в том, что, по его мнению, Копенгаген не уделяет достаточно внимания Гренландии.

В понедельник президент США вновь заявил о своём желании взять датскую автономию под свой контроль, назвав предстоящий визит "дружеским", а не "провокационным".

"Давление, оказываемое на Гренландию и Данию в этой ситуации, неприемлемо. И этому давлению мы будем противостоять", – заявила в тот же день глава датского правительства Метте Фредериксен, подчеркнув, что её поддерживают союзники по всей Европе.

Проигравший недавние выборы премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, который остаётся на своём посту до формирования нового кабмина, также раскритиковал Белый дом. В интервью газете Sermitsiaq он заявил, что Гренландия испробовала "все дипломатические и демократические методы", чтобы разубедить Трампа, но тот по-прежнему намерен "завладеть" ей.

Опросы показали, что почти все жители Гренландии выступают против вхождения в состав Соединённых Штатов, а антиамериканские демонстранты, некоторые из которых были одеты в кепки "Make America Go Away", недавно устроили одни из самых масштабных демонстраций, когда-либо проводившихся на острове.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Трамп: визит американской делегации в Гренландию - "дружественный акт"

Премьер-министр Гренландии назвал визит американских чиновников "демонстрацией силы"

Рубио просит Турцию содействовать установлению мира в Украине