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Парламент Израиля принял госбюджет

Протесты в Израиле
Протесты в Израиле Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Кнессет утвердил бюджет Израиля на 2025 год. Оппозиция назвала его "бюджетом войны и резервистов".

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Парламент Израиля принял государственный бюджет. Это сделало правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху устойчивее и обеспечило ему несколько месяцев политической стабильности на фоне растущего общественного давления из-за возобновления боевых действий в Газе.

Ранее у офиса премьер-министра и здания Кнессета в Иерусалиме вспыхнули протесты: активисты перекрыли дороги, и министрам и депутатам пришлось идти к зданию парламента пешком. Митингующие также призвали к переговорам, чтобы добиться освобождения израильских заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе.

Лидер оппозиции Яир Лапид назвал проект бюджета "воровством". По его словам, правительство Нетаньяху урезает доходы и будущий средний класс, при этом эксплуатируя тех, кто работает, платит налоги и служит в армии.

Министр финансов Бецалель Смотрич назвал протесты "банкротством верховенства закона" и призвал полицию принять меры против демонстрантов, блокирующих доступ в Кнессет.

Голосование по бюджету стало критическим испытанием для коалиции Биньямина Нетаньяху, в которую входят ультранационалистические и ультраортодоксальные партии.

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