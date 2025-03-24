В Венесуэлу прибыл первый рейс с депортированными из США мигрантами

By Euronews

В самолете находились 199 венесуэльцев, которых власти США обвинили в сотрудничестве с преступной группировкой "Трен-де-Арагуа". Доказательств этому опубликовано не было.

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В Венесуэле приземлился первый самолет со 199 депортированными из США мигрантами после того, как страна согласилась их принимать.

Ранним утром в понедельник он прибыл в главный международный аэропорт Майкетия, к северу от Каракаса. Венесуэла не имеет дипломатических отношений с США: самолет с мигрантами взлетел с военной базе в Техасе и прибыл в Гондурас, откуда они уже на другом самолете вылетели в Венесуэлу.

"У этих людей не было законных оснований оставаться в Соединенных Штатах. Мы ожидаем, что в будущем мы увидим постоянный поток депортационных рейсов в Венесуэлу. Спасибо президенту Гондураса Кастро и ее правительству за сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией", — заявили в американском Бюро по делам западного полушария.

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент США Дональд Трамп заключили соглашение о депортации мигрантов. Репатриация в Венесуэлу была остановлена в феврале, после того как глава Белого дома лишил лицензии на осуществление деятельность в южноамериканской стране компанию Chevron.

Решение возобновить рейсы было принято, когда Вашингтон депортировал 238 венесуэльцев в Сальвадор, где они были помещены в мега-тюрьму CECOT. Власти США обвинили их в связях с преступной группировкой "Трен-де-Арагуа". При этом родственники ряда депортированных рассказали CNN, что это не так, а Вашингтон не опубликовал доказательств.

"Миграция — это не преступление, и мы не успокоимся, пока не добьемся возвращения всех тех, кто в этом нуждается, и пока не спасем наших братьев и сестер, похищенных в Сальвадоре", — заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес Гомес, объявляя о возобновлении репатриционных рейсов.

В среду Николас Мадуро приказал своему правительству увеличить количество рейсов, необходимых для репатриации венесуэльских мигрантов, задержанных в США.