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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джордж Форман умер в возрасте 76 лет

ФАЙЛ - Чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман сражается с претендентом Мухаммедом Али в Киншасе, Заир, 30 октября 1974 г.
ФАЙЛ - Чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман сражается с претендентом Мухаммедом Али в Киншасе, Заир, 30 октября 1974 г. Авторское право AP/1974 AP
Авторское право AP/1974 AP
By euronews
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Форман дрался с Мохаммедом Али и Джо Фрэзером. В 1994 году 45-летний Форман победил нокаутом Майкла Мурера и стал самым возрастным в истории чемпионом мира в тяжелом весе.

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Грозный тяжеловес Джордж Форман, проигравший в "Грохоте в джунглях" Мохаммеду Али, а затем, вопреки всем прогнозам ставший чемпионом мира в 45 лет, скончался в пятницу вечером.

Семья Формана объявила о его смерти в социальных сетях, не сообщив, как и где он умер.

"Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка и прадедушка, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью", - написала его семья.

Коренной техасец, Форман начал свою профессиональную боксерскую карьеру после золота Олимпийских игр 1968 и уже через пять лет стал абсолютным чемпионом мира, победив техническим нокаутом Джо Фрэзера. Многим казалось, что эра Формана продлится долго. Однако, дважды защитив свои титулы, в 1974 году он проиграл Мохаммеду Али в бою, который был организован Доном Кингом в тогдашнем Заире и получивший название "Грохот в джунглях".

FILE - George Foreman as he takes a right from challenger Muhammad Ali in the seventh round in the match dubbed Rumble in the Jungle in Kinshasa, Zaire, Oct. 30, 1974.
FILE - George Foreman as he takes a right from challenger Muhammad Ali in the seventh round in the match dubbed Rumble in the Jungle in Kinshasa, Zaire, Oct. 30, 1974.Ed Kolenovsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

В 2014 году Форман рассказал BBC, что принял бой почти из милосердия к Али, который, как он подозревал, был на мели.

Я сказал, что собираюсь выйти и убить его, а люди ответили: "Пожалуйста, не говори, что собираешься убить Мохаммеда", - вспоминает Форман. Тогда я сказал: "Хорошо, я просто побью его до потери сознания. Вот так просто, как мне казалось, пройдет бой".

Однако бой завершился для Формана катастрофой. Он ничего не смог противопоставить фирменной стратегии Али rope-a-dope, которая была призвана утомить соперника, позволяя тому наносить неопасные, но утомительные атакующие удары. Как следствие, Форман впервые в своей карьере оказался в нокдауне, а в восьмом раунде бой был остановлен.

Разочарованный Форман ушел из спорта спустя несколько лет, но после 10-летнего отстутствия принял решение вернуться после, по его собственным словам, религиозного пробуждения.

Кульминацией его камбека стал бой за звание чемпиона мира по версиям WBA и IBF против Майкла Мурера в ноябре 1994 года, который завершился одним из самых эффектных нокаутов в истории бокса.

Более молодой и легкий Мурер выигрывал у Формана по карточкам всех трех судей, однако в десятом раунде 45-летний Форман провел нокаутирующую двойку в подбородок своему сопернику и отправил его на пол.

Форман навсегда ушел с ринга в 1997 году, хотя время от времени обсуждал возможность возвращения. Он стал боксерским аналитиком на канале HBO и рекламодателем грилей, которые принесли ему славу и состояние.

В 1990-х годах Форман недолго снимался в ситкоме под названием "Джордж", а в 2022 году даже появился на реалити-конкурсе "Певец в маске". Биографический фильм, основанный на его жизни, вышел в 2023 году.

"Легендарный чемпион по боксу, проповедник, изменивший жизнь, муж, отец, дед и прадед и лучший друг, который только может быть, - написал в социальных сетях президент WBC Маурисио Сулейман. - Его память вечна, пусть Большой Джордж покоится с миром".

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