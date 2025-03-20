В Энгельсе загорелся военный аэродром после атаки беспилотников

By Euronews

Как пишут украинские OSINT-аналитики, в момент пожара на аэродроме находились от трех до пяти самолетов стратегической авиации.

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В ночь на четверг, 20 марта, украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, атака была «самой массированной за все время».

Как заявил глава региона, на территории аэродрома в Энгельсе произошел пожар. Там ввели ЧП муниципального масштаба, добавил глава района Максим Леонов. Жителей улиц поблизости от аэродрома эвакуировали, сообщил Роман Бусаргин.

По данным украинских OSINT-аналитиков, речь идет о военном аэродроме "Энгельс-2".

Издание ASTRA также писало, что жители микрорайона "3-й летный городок", который находится в 10 километрах от "Энгельса-2", сообщали о том, что видят пожар.

Украинские OSINT-аналитики пишут, что удар был нанесен по складу с боеприпасами, в результате чего произошел сильный взрыв. В близлежащих домах выбило окна и сорвало крыши и заборы. Местные жители пишут, что слышли вторичную детонацию.

Об этом же сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который связывают с российскими силовиками.

Как пишет команда украинских аналитиков Exilenova+, в момент атаки на аэродроме находились самолеты стратегической авиации: три Ту-95МС и два Ту-160. Они используются для ударов по Украине.

Украинское информагентство УНИАН утверждает, что в Энгельсе был уничтожен склад ракет Х-101. Со ссылкой на аналитиков оно пишет, что обычно на таких складах хранится от 30 до 70 ракет, а утром на базу прибыл Ил-76, который мог доставить новую партию Х-101 для стратегической авиации.

После удара, продолжает УНИАН, обломки разлетелись в радиусе 5 км, что повышает вероятность повреждения находившихся на аэродроме самолетов.

Кроме того, по данным губернатора Романа Бусаргина, в Энгельсе были повреждены городская клиническая больница №1 — там выбиты стекла и был поврежден кислородный трубопровод, два детских сада, школа и 30 частных жилых домов. Одна женщина пострадала.

Занятия в школах Энгельса перевели в дистанционный режим.

Телеграм-каналы Mash и Shot сообщили, что из-за осколков упавшего дрона также возник пожар в районе нефтебазы в Энгельсе. Власти эту атаку не подтверждали.

В Росавиации сообщили, что ночью вводили ограничения на работу аэропортов Саратова и Самары. В 10:00 по московскому времени полеты возобновились.

Как заявили в Минобороны РФ, в небе над регионом были сбиты 54 беспилотника.