Премьер-министр Франции отверг идею снижения пенсионного возраста

РЕКЛАМА

После падения правительства Мишеля Барнье французскую политическую сцену продолжает разделять вопрос пенсионной реформы.

В воскресенье в эфире радиоканала France Inter премьер-министр Франсуа Байру отверг идею снижения пенсионного возраста до 62 лет. Принятая недавно реформа предполагает постепенное повышение возраста до 64 лет к 2030 году и отмену ряда льгот.

Это заявление застало врасплох партнеров из профсоюзов и работодателей, участвующих в "постоянной совместной делегации", которую уроженец Беарна Барньеназвал "конклавом". Каждый четверг она работает над "полным пересмотром" непопулярной реформы.

Ряд участников этих переговоров ставят под сомнение увеличение продолжительности рабочего дня, утверждая, что для сокращения дефицита можно принять и другие меры, не повышая пенсионный возраст.

Возмущение левых

Профсоюзы и ряд левых политических деятелей подвергли резкой критике заявление Франсуа Байру, которое, казалось, прервало любую дискуссию по этому деликатному вопросу.

"Вполне возможно вернуться к 62 годам", - сказал Франсуа Гоммериль, глава CFE-CGC, профсоюза менеджеров.* "Существует целый ряд параметров, которые можно мобилизовать и которые в среднесрочной перспективе окажут воздействие быстрее и эффективнее, чем изменение установленного законом пенсионного возраста", - сказал он в эфире Franceinfo.

Депутат от социалистов Жером Гедж заявил о "неуважении к социальным партнерам" , а представитель профсоюза CGT на переговорах Дени Гравуй назвал это решение "скандальным".

"Переговоры были возобновлены на том основании, что не было никаких тотемов или табу, и мы могли обсуждать все, что угодно. А теперь он полностью закрывает дверь", - сказал он.

CFDT считает комментарии Франсуа Байру "невозможно понять", заявил информационному агентству AFP представитель реформистского профсоюза на переговорах Иван Рикордо.

Особенно ожесточенную критику высказала леворадикальная партия "Непокоренная Франция" (LFI). Председатель группы LFI в Национальном собрании Матильда Пано обвинила Франсуа Байру во "лжи и предательстве своих обязательств по пенсиям".

Ее предшественник на посту председателя парламентской группы и исторический лидер LFI Жан-Люк Меланшон назвал это "полной ерундой" и счел, что "конклав окончен", отвергнув аргументы Франсуа Байру о том, что отсрочка пенсионного возраста будет оправдана напряженной международной обстановкой.

Правительство поддерживает Байру

С другой стороны,** министр экономики Эрик Ломбар выразил свою поддержку Франсуа Байру, подчеркнув при этом важность поддержания диалога с социальными партнерами.

"Позиция правительства заключается в том, что конклав должен высказать свое мнение, и это обязательство конклава будет иметь значительную силу", - сказал он. "Вместе с премьер-министром я отношусь к тем, кто считает, что социальный диалог абсолютно необходим".

Министр государственных счетов Амели де Монтчалин, заявила, что "уверена в социальных партнерах", и считает, что возврат к выходу на пенсию в 62 года "нереален".

"Выход на пенсию в 62 года при тех рамках, которые были установлены для возвращения пенсионной системы к балансу в 2030 году, не то чтобы мы говорили, что это закончено или не закончено, просто это нереально", - заявила она.

Франсуа Байру, возглавляющий правительство меньшинства, согласился возобновить обсуждение реформы, включая спорную меру по повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет, чтобы воспользоваться молчаливой поддержкой социалистов и избежать серии вотумов недоверия.

Он обратился к представителям профсоюзов и работодателей с просьбой обсудить возможные изменения в тексте, заявив, что все варианты будут рассмотрены при условии, что предложения обеспечат сокращение бюджетного дефицита.