ХАМАС согласился освободить одного заложника и выдать четыре тела

ХАМАС согласился освободить еще одного заложника с гражданствами Израиля и США и выдать тела четырех погибших. На переговорах в Катаре Израиль и ХАМАС не могут договориться о втором этапе прекращения огня.

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Палестинская радикальная группировка ХАМАС заявила, что приняла предложение посредников об освобождении одного живого американо-израильского заложника по имени Идэна Александера и тел четырех заложников с двумя гражданствами, погибших в плену.

ХАМАС не уточнил, когда именно это произойдет.

Между тем в Дохе продолжаются переговоры о втором этапе прекращения огня между Израилем и ХАМАС, первый этап которого завершился две недели назад.

Акция протеста в Тель-Авиве с требованиями немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, 9 марта 2025 AP Photo

В отдельном заявлении официальный представитель ХАМАС Хусам Бадран подтвердил, что группировка намерена полностью выполнить соглашение о прекращении огня на всех его этапах, предупредив, что любое отклонение Израиля от условий вернет переговоры на исходную позицию.

Израиль настаивает на том, чтобы боевики согласились на продление первой фазы прекращения огня вместо того, чтобы начать вторую.

ХАМАС же хочет начать переговоры о более сложном втором этапе прекращения огня, который предусматривает освобождение оставшихся заложников из Газы и полный вывод израильских войск из палестинского анклава.

Вторжение ХАМАС на территорию Израиля

Война в Газе началась 7 октября 2023 года после неожиданного нападения ХАМАС на юг Израиля, в результате которого погибло более 1100 человек, еще около 250 были захвачены в заложники и увезены в Газу.

Последующая военная операция Израиля разрушила большую часть анклава. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, число погибших палестинцев превышает 48 тысяч человек. Оно не делает различий между комбатантами и гражданскими лицами.

По оценкам ООН, в Газе разрушено около 69% всех строений, в том числе не менее 245 тысяч домов.

Семья стоит среди обломков своего дома в городе Газа, 24 февраля 2025 года AP Photo

После нескольких недель неудачных переговоров при посредничестве США, Египта и Катара Израиль и ХАМАС договорились о трехфазном прекращении огня, первый шестинедельный этап которого начался 19 января.

В его ходе ХАМАС освободил 33 израильских заложника, а также пять граждан Таиланда, не участвовавших в сделке. В обмен на это Израиль освободил почти 2 тысячи палестинцев из тюрем по всему Израилю.

Переговоры по второму этапу, который также должен был длиться шесть недель, должны были начаться через две недели после начала первого этапа, но они по-прежнему остаются в подвешенном состоянии.