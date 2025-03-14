Германия: ХДС и "Зеленые" договорились об увеличении госдолга

By Euronews

Проект позволит выделить на оборону и инфраструктурные проекты до 1 трлн евро.

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Лидер правоцентристского блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц смог договориться с "зелеными" об ослаблении механизма "долгового тормоза", который запрещал властями Германии увеличивать размер госдолга.

Исторический законопроект позволит Мерцу и ХДС выделить сотни миллиардов евро на оборону и инфраструктурные проекты.

"Мы вступаем в очень грязную тарифную войну с США, геополитическая напряженность, а Дональд Трамп не ведет переговоров с проигравшими. Поэтому мы можем продвигать свои интересы, только если будем торговаться с позиции экономической силы", — сказал в интервью Euronews экономист Йенс Зюдекум.

Но для устойчивого экономического роста необходимы дальнейшие реформы.

"Проблемой станут рабочие места, потому что деньги будут стимулировать спрос", — продолжил экономист.

Парламент Германии будет голосовать по этому предложению на следующей неделе.