Туск поддержал Сикорского после скандала с американцами

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике политиков из оппозиционной партии "Право и Справедливость" и призвал США уважать союзников.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Польши Дональд Туск встал на защиту главы МИД Радослава Сикорского после того, как оппозиция (партия "Право и Справедливость") подвергла дипломата критике из-за спора, разгоревшегося на платформе Х с госсекретарем США Марко Рубио и Илоном Маском.

В воскресенье Сикорский прокомментировал пост Маска, в котором тот намекнул на возможность отключения системы Starlink, обеспечивающей высокоскоростным интернетом удаленные или кризисные районы, в частности, зоны боевых действий. В своем посте Маск назвал Starlink "костяком украинской армии" и заявил, что в случае ее отключения, передовая Вооруженных сил Украины просто рухнет.

"Услуги Starlink для Украины оплачивает министерство цифровизации Польши, это около 50 млн долларов в год",- указал Сикорский, отметив, что если SpaceX окажется ненадежным провайдером, Польша будет вынуждена искать других.

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждения о том, что Маск отключит систему, и посоветовал Сикорскому: "Просто скажите спасибо, потому что без Starlink Украина бы проиграла в этой войне давным-давно, и россияне сейчас были бы на границе с Польшей", - написал Рубио.

Кульминацией обмена мнениями стало то, что Маск назвал Сикорского "маленьким человечком". "Тише, маленький человек. Вы платите ничтожную долю стоимости. И Starlink ничто не заменит", - заключил Маск. Затем он подтвердил, что не отключит систему, несмотря на несогласие с политикой Украины.

Представителей администрации США поддержали некоторые политики из польской оппозиционной партии "Право и справедливость". Так, Михал Вуйцик заявил, что "Польшей управляет несерьезное правительство, которое… оскорбляет американскую администрацию". Павел Яблонский заявил, что "ради польской дипломатии кто-то должен забрать Twitter у Сикорского". "Желательно, прежде чем это приведет к выводу войск США из Польши", - добавил Яблонский.

Премьер-министр Польши Дональд Туск дал отпор оппозиционерам: "Нападая на Сикорского, который спокойно объясняет политикам другой страны о польском национальном интересе, "Право и справедливость" только что потеряла остатки национального достоинства. Политические и моральные банкроты".

Туск призвал Маска с уважением относиться к партнерам": "Настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к меньшим и более слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом", - написал Туск в X.