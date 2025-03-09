Многотысячные марши в Международный женский день

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Сотни тысяч женщин по всей Европе вышли на митинги в честь Международного женского дня.

В европейской столице Брюсселе участницы и участники марша предупреждали о «тревожном регрессе» в области прав женщин: по словам организаторов, они имеют в виду резкий рост правых и ультраправых настроений в Европе, что грозит ограничением женских свобод.

В Риме протестующие требовали положить конец гендерному насилию. Они размахивали связками ключей — подчёркивая таким образом тот факт, что большая часть актов насилия против женщин происходит у них же дома.

В Афинах активисты обращали внимание на экономическую дискриминацию, подчёркивая, что несмотря на многочисленные законы на национальном и европейском уровне, неравенство в зарплате между мужчинами и женщинами сохраняется.