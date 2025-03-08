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Российские удары по Украине: 20 погибших

Пожарные тушат пожар после российского ракетного обстрела в Доброполье, Донецкая область, Украина, суббота, 8 марта 2025 года.
Пожарные тушат пожар после российского ракетного обстрела в Доброполье, Донецкая область, Украина, суббота, 8 марта 2025 года. Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service via AP
Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service via AP
By Euronews и AP
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Российские военные атаковали Доброполье ракетами, реактивными снарядами и беспилотниками, повредив восемь многоэтажных зданий

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По меньшей мере 17 человек погибли и около 30 пострадали в результате ночного российского удара по украинскому городу Доброполье в Донецкой области. По данным украинской полиции, российские войска использовали для удара баллистическую ракету Искандер-М, ракеты РСЗО и дрон «Шахед» («Герань-2»).

Были повреждены восемь жилых многоэтажек. По заявлению городских властей, российские войска нанесли повторный удар по пожарным, пытавшимся потушить пламя в двух домах.

Украинские пожарные у горящего дома в Доброполье
Украинские пожарные у горящего дома в ДобропольеAP/Ukrainian Emergency Service via AP

В Богодухове Харьковской области в ночь на субботу жертвами российского удара стали три человека: беспилотниками был обстрелян мясокомбинат, там вспыхнул пожар.

Пожары пришлось тушить и в Одессе, которая подвергается ударам уже пятую ночь подряд. Жертв и пострадавших, по имеющимся данным, там нет.

Владимир Путин «не заинтересован в мире», заявил в субботу глава внешнеполитического ведомства Европейского союза после того, как в результате российских ночных ударов погибли 20 человек.

«Российские ракеты продолжают неустанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений. Путин в очередной раз демонстрирует, что не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку - в противном случае еще больше мирных жителей Украины заплатят самую высокую цену», - заявил Кайя Каллас.

Удар по одному из крупнейших российских НПЗ

В свою очередь украинские войска нанесли удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области. Это один из крупнейших НПЗ в России.

В то же время по российским данным, повреждена «внешняя конструкция одного из резервуаров».

На этом фоне власти США заявили, что в пятницу приостановили доступ ВСУ к несекретным коммерческим спутниковым снимкам Maxar: Киев, как сообщается, широко использовал их для отслеживания перемещений российских войск и планирования операций.

В Национальном агентстве геопространственной разведки США отметили, что это решение «отражает директивы администрации по поддержке Украины».

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