NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

Российские войска начали наступление в Курской области

РСЗО «Ураган» ведёт огонь в Курской области (фото минобороны РФ)
РСЗО «Ураган» ведёт огонь в Курской области (фото минобороны РФ) Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Ранее Минобороны сообщило о взятии под российский контроль трех населенных пунктов.

РЕКЛАМА

Российские войска начали масштабное наступление в Курской области, сообщают российские, украинские и западные СМИ.

По данным источника «Украинской правды», около 100 российских военных прошли по газопроводу и вышли в районе Суджи. Издание полагает, что для вылазки могла быть использованы подземные трубы газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу. Это же подтверждают украинские журналисты.

«Суспільне» со ссылкой на офицера ВСУ Мирослава Гая утверждает, что украинские десантники «уничтожили» «большую группу диверсантов», которые пытались проникнуть в Суджанский район через газопровод. По словам Гая, «десантники заблокировали выход из тоннеля и уничтожили около 80% группы», пишет издание.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

The Telegraph отмечает, что в окружении могут оказаться до 10 тысяч украинских солдат. Украинские силы разделены на две части, которые связаны коридором около километра в длину и шириной меньше 500 метров в самом узком месте. Эту информацию подтверждает портал Deep State. Украинские СМИ пишут о том, что ситуация сложная, но "не катастрофическая".

The New York Times сообщает, что быстрое продвижение России стало возможным благодаря новым северокорейским бойцам, переброске обученных операторов беспилотников, а также мощной артиллерийской и воздушной поддержке.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Россия: подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

В Махачкале совершено нападение на наряд ДПС: 3 полицейских погибли

Глава Генштаба ВС РФ отчитался об "освобождении Курской области", в Киеве его заявление опровергли