Российские войска начали наступление в Курской области

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Российские войска начали масштабное наступление в Курской области, сообщают российские, украинские и западные СМИ.

По данным источника «Украинской правды», около 100 российских военных прошли по газопроводу и вышли в районе Суджи. Издание полагает, что для вылазки могла быть использованы подземные трубы газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу. Это же подтверждают украинские журналисты.

«Суспільне» со ссылкой на офицера ВСУ Мирослава Гая утверждает, что украинские десантники «уничтожили» «большую группу диверсантов», которые пытались проникнуть в Суджанский район через газопровод. По словам Гая, «десантники заблокировали выход из тоннеля и уничтожили около 80% группы», пишет издание.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

The Telegraph отмечает, что в окружении могут оказаться до 10 тысяч украинских солдат. Украинские силы разделены на две части, которые связаны коридором около километра в длину и шириной меньше 500 метров в самом узком месте. Эту информацию подтверждает портал Deep State. Украинские СМИ пишут о том, что ситуация сложная, но "не катастрофическая".

The New York Times сообщает, что быстрое продвижение России стало возможным благодаря новым северокорейским бойцам, переброске обученных операторов беспилотников, а также мощной артиллерийской и воздушной поддержке.