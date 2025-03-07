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Трамп решил отложить на месяц введение пошлин на ряд товаров из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архив
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архив Авторское право Frank Augstein/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Авторское право Frank Augstein/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке введения 25% пошлин на некоторые товары из Мексики и Канады. Решение, как заявил Трамп, принято в интересах американского автопрома.

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Президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке введения пошлин на импорт из Канады и Мексики до второго апреля. Согласно указу, подписанному американским лидером, речь идет о товарах, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.

Как указал Трамп, после этой даты никаких корректировок не будет. По его словам, решение по пошлинам было принято с тем, чтобы не навредить американским автомобильным компаниям. Он также утверждает, что задержка с введением пошлин не вызвана реакцией фондовых рынков.

Дональд Трамп, президент США: "Нет, это никак не связано с рынком. Я даже не смотрю на рынок, потому что в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты будут очень сильны, благодаря тому, что здесь происходит. Это страны и компании, иностранные компании, которые обдирали нас. И ни один президент ничего с этим не делал, пока не появился я. И тогда я многое сделал для этого".

Канада принимает ответные меры

Канада в ответ на жест Вашингтона приостановила запланированный второй этап введения пошлин на более чем 4 тысячи видов товаров из США до 2 апреля. Однако первоначальные ответные тарифы Канады против США останутся в силе. В Оттаве при этом подчеркнули, что продолжают работать над отменой всех тарифов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. 6 марта 2025 г.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. 6 марта 2025 г.Sean Kilpatrick/AP

В четверг Онтарио Даг Форд, глава самой густонаселенной провинции Канады, объявил, что с понедельника в ответ на тарифные планы Трампа Онтарио будет взимать на 25% больше платы за электроэнергию, поставляемую примерно 1,5 миллионам американцев. В настоящее время Онтарио снабжает электричеством ряд домов в Миннесоте, Нью-Йорке и Мичигане.

"Единственное, что сегодня можно сказать наверняка, - это еще большая неопределенность. Пауза в отношении некоторых тарифов ничего не значит. Пока президент Трамп не снимет угрозу тарифов навсегда, мы будем неумолимы", - говорится в сообщении Ford на сайте X.

Китай критикует США

В свою очередь в Пекине снова подвергли резкой критике введение пошлин на китайские товары.

Ван И, министр иностранных дел Китая: "Взаимное уважение является основной нормой, регулирующей отношения между государствами, а также важной предпосылкой для отношений между Китаем и США. Ни одна страна не должна воображать, что она может подавлять Китай и одновременно поддерживать с ним хорошие отношения. Такие двуличные действия не способствуют стабильности двусторонних отношений и укреплению взаимного доверия".

Ван И, глава МИД КНР. 7 марта 2025 г.
Ван И, глава МИД КНР. 7 марта 2025 г.Ng Han Guan/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Угрозы Трампа о введении тарифов, которые он то и дело повторяет, привели к раскачиванию финансовых рынков, снижению потребительского доверия и погружению многих предприятий в атмосферу неопределенности.

Сам Трамп, анонсируя новые пошлины, заявил о начале "золотого века" Америки. Президент настаивает на том, что хочет защитить промышленность США и стимулировать производство. Однако он признает, что его шаги могут привести к краткосрочным экономическим проблемам в стране.

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