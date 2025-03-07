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Пассажиры самолета обезвредили подростка, вооруженного дробовиком

Самолеты авиакомпании JetStar Airways
Самолеты авиакомпании JetStar Airways Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Вооруженный подросток попытался проникнуть в самолет в Австралии, но, к счастью, на борту оказался бывший боксер, который помог обезвредить злоумышленника

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Пассажиры и члены экипажа получили благодарность за храбрость, проявленную ими в четверг, когда они обезвредили 17-летнего подростка, пытавшегося проникнуть на борт самолета в Австралии с заряженным ружьем.

Инцидент произошел в аэропорту Авалон, недалеко от Мельбурна, в штате Виктория.

Суперинтендант полиции Виктории Майкл Рид рассказал, что юноша проник в аэропорт через дыру в ограждении, а затем подошел к самолету Jetstar Airways, который готовился к взлету.

"Это был бы очень страшный инцидент для пассажиров самолета, и полиция Виктории высоко оценивает храбрость тех пассажиров, которые смогли одолеть злоумышленника", - сказал Рид.

Он особо выделил двух пассажиров и пилота за их роль в обезвреживании подростка до прибытия полиции.

Одним из пассажиров, участвовавших в задерживании подозреваемого, стал Барри Кларк, бывший профессиональный боксер.

По словам Кларка, он заметил, что парень явно нервничал у двери, разговаривая со стюардессой, и потом заметил у него оружие.

Подойдя к подростку сзади, Кларк, по его словам, "немного зажал парня", "повалил на пол", а затем удерживал его в таком положении, поставив колено на спину.

Подростку предъявлены обвинения в многочисленных правонарушениях, включая незаконное проникновение в самолет и хранение оружия.

В ответ на инцидент премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что в аэропортах страны обеспечена надежная безопасность.

"Этот инцидент вызывает беспокойство у общественности. Я высоко оцениваю работу полиции и авиационных служб, которые быстро отреагировали на него", - сказал он.

Ари Сусс, исполнительный директор аэропорта Авалон, заявил, что его организация приняла дополнительные меры безопасности в связи с произошедшим.

Тем временем компания Jetstar, бюджетное подразделение Qantas Airways, заявила, что работает с полицией и аэропортом, чтобы разобраться в случившемся.

Рейс, который должен был доставить около 150 человек в Сидней, был отменен.

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