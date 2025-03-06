ARCOmadrid: размышления об Амазонии

By Euronews

Международная ярмарка искусства проходит в Мадриде с 6 по 9 марта.

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Испанская международная ярмарка ARCOmadrid считается одной из главных площадок рынка современного искусства.

В этом году центральным проектом выставки стала Амазония. Программу курируют бразильский художник и активист Денилсон Банива и колумбийская исследовательница в области искусства Мария Уиллс в сотрудничестве с испанским Институтом постприродных исследований.

Организаторы приглашают к размышлению над новыми способами творчества, представляющих собой взаимосвязи между природой и человеком, физикой и метафизикой.

На ярмарке представлены 214 галерей из 36 стран, в основном из Испании и Латинской Америки.