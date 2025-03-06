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ARCOmadrid: размышления об Амазонии

Мадрид на несколько дней стал международным центром искусства
Мадрид на несколько дней стал международным центром искусства Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. Tous droits réservés
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. Tous droits réservés
By Euronews
Опубликовано
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Международная ярмарка искусства проходит в Мадриде с 6 по 9 марта.

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Испанская международная ярмарка ARCOmadrid считается одной из главных площадок рынка современного искусства.

В этом году центральным проектом выставки стала Амазония. Программу курируют бразильский художник и активист Денилсон Банива и колумбийская исследовательница в области искусства Мария Уиллс в сотрудничестве с испанским Институтом постприродных исследований.

Организаторы приглашают к размышлению над новыми способами творчества, представляющих собой взаимосвязи между природой и человеком, физикой и метафизикой.

На ярмарке представлены 214 галерей из 36 стран, в основном из Испании и Латинской Америки.

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