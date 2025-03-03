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Полиция Швеции расследует вероятную диверсию в Балтийском море

Британское грузовое судно Scot Carrier (слева) после столкновения с датским грузовым судном Karin Hoej в Балтийском море между городами Истад и Борнхольм рано утром в понедельник.
Британское грузовое судно Scot Carrier (слева) после столкновения с датским грузовым судном Karin Hoej в Балтийском море между городами Истад и Борнхольм рано утром в понедельник. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
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Шведские службы безопасности заявили, что им известно об инциденте, произошедшем в воскресенье.

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По данным шведской полиции, в выходные на острове Готланд в Балтийском море была совершена вероятная попытка диверсии, в результате которой пострадала инфраструктура водоснабжения.

Представитель службы безопасности подтвердил, что инцидент произошел в воскресенье. Об этом сообщила местная пресса.

Руководитель водопроводно-канализационной системы острова утверждает, что система водоснабжения была взломана:

"Они взломали бронзовую крышку, подающую питание на насосы для сырой воды, и сделали так, чтобы насосы остановились", - рассказала Сюзанна Бьергегаард-Петтерссон в интервью газете Aftonbladet.

Готланд - крупнейший шведский остров, расположенный в Балтийском море. На прошлой неделе вблизи него был оборван интернет-кабель. Это последний в череде подобных инцидентов в этом регионе, вызвавших опасения по поводу возможных российских диверсий и шпионажа.

В конце прошлого месяца власти обнаружили повреждение подводного волоконно-оптического кабеля, проходящего между латвийским городом Вентспилс и Готландом. Судно, принадлежащее болгарской компании, было арестовано, но затем отпущено после того, как прокурор исключил возможность диверсии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон бьет тревогу по поводу подобных инцидентов. На прошлой неделе на сайте X он написал, что правительство серьезно относится ко всем сообщениям о повреждении инфраструктуры в Балтийском море:

"Они должны рассматриваться в свете серьезной ситуации с безопасностью, которая существует", - считает Кристерссон.

В январе Стокгольм объявил о намерении усилить свое военное присутствие в Балтийском море, направив туда три военных корабля и самолет радиолокационной разведки.

В заявлении шведского правительства говорится, что военные корабли будут находиться под контролем НАТО и следить за Балтийским морем на предмет возможных диверсий.

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