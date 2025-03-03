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Ассоциация "Россия Будущего - Швейцария": "Россияне не молчат, их протест жестоко подавляют"

Участники акции протеста в Женеве, организованной ассоциацией "Россия Будущего" на площади Наций в Женеве, 1 марта 2025 г.
Участники акции протеста в Женеве, организованной ассоциацией "Россия Будущего" на площади Наций в Женеве, 1 марта 2025 г. Авторское право Фото Марии Синициной-Россен
Авторское право Фото Марии Синициной-Россен
By Юлия ПухлийEuronews
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Десятки сторонников вывела на улицы Женевы и Цюриха ассоциация "Россия Будущего - Швейцария". Это движение выступает за немедленное окончание войны, освобождение всех политзаключённых и военнопленных, отстранение от власти президента Путина.

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Десятки сторонников вывела на улицы Женевы и Цюриха в субботу ассоциация "Россия Будущего - Швейцария". Это движение проживающих в Швейцарии россиян и русскоговорящих граждан Конфедерации выступает за немедленное окончание войны, освобождение всех политических заключённых и военнопленных, прекращение преследования россиян за антивоенную позицию и критику режима, отстранение от власти президента Путина.

"Мы собрались здесь, на женевской площади Наций, потому что в эти дни исполнилось 10 лет со дня убийства в Москве Бориса Немцова, потому что мы уже год живём без Алексея Навального, погибшего в колонии, и потому что пошёл четвёртый год войны России в Украине", - заявила одна из организаторов акции Катерина.

Акция состоялась на следующий день после перепалки перед камерами всего мира президента и вице-президента США с украинским лидером, после которой Владимир Зеленский покинул Вашингтон, а подписание соглашения между двумя странами и - шире - дальнейшая помощь Киеву оказались под угрозой.

Отвечая на вопрос журналиста RTS, не иллюзорно ли выходить с требованием отставки Путина на площади европейских и американских городов (в тот же день подобные акции прошли в Берлине, Кракове, Лондоне и Нью-Йорке) после того, как Трамп фактически дал российскому президенту карт-бланш, Майя - ещё одна участница движения заявила: "Путин - нелегитимный президент. В последние годы он выигрывал выборы, поскольку физически устранял конкурентов, начиная с Бориса Немцова. Как известно, незадолго до убийства тот собирал информацию для доклада, в котором намеревался показать истинные намерения хозяина Кремля, уже в 2014 году готовившего войну против Украины".

В этом контексте символическая поддержка акции "России Будущего" особенно важна, заявил присутствовавший на площади Наций мэр Женевы от "зелёных" Альфонсо Гомес. По его словам, город старается делать всё возможное, чтобы и украинцы, и россияне - противники войны и Путина, могли найти здесь убежище.

Мэр Женевы Альфонсо Гомес на акции, организованной "Россией Будущего" на площади Наций в Женеве, 1 марта 2025 г.
Мэр Женевы Альфонсо Гомес на акции, организованной "Россией Будущего" на площади Наций в Женеве, 1 марта 2025 г.Euronews

"Пребывая у власти не одно десятилетие, Путин не смог подарить мечту своей нации, он дал ей войну, вторгшись в независимое государство. За спиной Путина - молчаливый русский народ, которому, уверен, есть что предложить миру, кроме крови и варварства", заявил другой депутат от партии "зелёных" Николя Вальдер.

Участники манифестации в Женеве потребовали от швейцарских властей прекратить экономические отношения с режимом Путина; использовать все доступные дипломатические рычаги для освобождения политзаключённых и военнопленных, которые томятся в России, и присоединиться к всеобъемлющему режиму санкций Евросоюза и Великобритании против нарушителей прав человека.

Николя Вальдер подверг критике недавнее решение федеральных властей сократить в бюджете на 2025 год расходы на "международную помощь", создав при этом специальный "фонд поддержки Украине". "Две нужды сталкивают лбами", заявил он.

Простые швейцарцы щедры по отношению к украинцам, они выступают за мир, сказал в свою очередь представитель профсоюза госслужащих SSP-VPOD Дарио Лопрено. В продолжении войны заинтересованы, по его мнению, крупный швейцарский бизнес, трейдеры и банки, продолжающие, несмотря на санкции, вести торговлю с РФ через подставные компании. "Чем больше Украину сравняют с землёй, тем больше они набьют карманы на восстановлении", заявил он.

Участники манифестации "России Будущего" на площади Наций в Женеве с плакатами: "Старики украли у молодёжи будущее" и "Моя страна превратилась в ГУЛАГ", 1 марта 2025 г.
Участники манифестации "России Будущего" на площади Наций в Женеве с плакатами: "Старики украли у молодёжи будущее" и "Моя страна превратилась в ГУЛАГ", 1 марта 2025 г.Euronews

Участницы акции Ольга и Татьяна напомнили о том, что россияне "не молчат", но их малейшие формы протеста "жестоко подавляются". По данным ОВД-Инфо, за три года вторжения в Украину в России насчитываются 1190 фигурантов уголовных антивоенных дел, 368 человек находятся в СИЗО, исправительных колониях, на принудительном лечении. Среди них дети и подростки: 15-летний Валерий Зайцев, 16-летний Арсений Турбин, 17-летний Егор Базалейкин.

Узнать мнение о происходящем властей РФ, представительство которой находится буквально в ста метрах от площади Наций, не удалось. Как отметил мэр Женевы, российские чиновники никогда не посещают подобные манифестации. О незримом присутствии Москвы напомнил вдруг переставший работать микрофон: "В представительстве недовольны тем, что мы говорим, - пошутил Николя Вальдер. - Вот и решили использовать 7 своих мощнейших антенн, на 4 из которых не было получено разрешение".

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