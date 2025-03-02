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Манифестанты в Киеве снова потребовали освободить украинских военнопленных

Церемония прощания с 30-летним солдатом-добровольцем Владимиром Раковым, известным танцором и хореографом, погибшим в боях с армией РФ, Михайловский собор Киева, 2 марта 2025г
Церемония прощания с 30-летним солдатом-добровольцем Владимиром Раковым, известным танцором и хореографом, погибшим в боях с армией РФ, Михайловский собор Киева, 2 марта 2025г Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha VakulinaEuronews
Опубликовано
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Манифестанты в Киеве снова потребовали освободить украинских военнопленных, находящихся в России. Собравшиеся заявили корреспонденту Euronews, что не понимают, почему президент США и весь мир остаются безучастными к судьбе этих людей.

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Десятки человек снова вышли на митинг в центре Киева в это воскресенье, требуя от властей сделать всё для освобождения украинских военнопленных из российского плена, а также активизировать усилия по поиску пропавших без вести.

"Каждые выходные в Киеве и других украинских городах проходят массовые демонстрации как вот эта, что видна сейчас за моей спиной.

Собравшиеся требуют освободить украинских военнопленных,в частности, защитников мариупольской "Азовстали", которые с весны 2022 года находятся в российском плену.

В ходе встречи в Белом доме в пятницу Владимир Зеленский показал президенту Трампу фотографии украинских военнопленных до и после российского плена. Собравшиеся здесь говорят, что это выглядит так, будто мир смотритна происходящее, но не видит", - передает из украинской столицы корреспондент Euronews Саша Вакулина.

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