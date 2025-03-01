Трамп заявил, что Украина должна либо заключить мир, либо продолжать воевать в одиночку

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После встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая завершилась острой перепалкой в Овальном кабинете, напряженность между лидерами не снизилась. Трамп в интервью журналистам обвинил Зеленского в том, что тот несерьезно относится к миру, а просто хочет "воевать, воевать, воевать". "А мы хотим остановить смерти", - добавил американский президент.

Ультиматум Трампа: приверженность миру или борьба в одиночку

По словам Трампа, встреча с Зеленским была призвана обсудить реальный мир, основанный на готовности Киева и Москвы положить конец боевым действиям и кровопролитию. Однако, как заявил он, встреча показала ему, что Зеленский не заинтересован в этом и снова хотел лишь заручиться американской поддержкой.

Он также сказал, что США не хотят, чтобы война растянулась на 10 лет, и заинтересованы только в том, чтобы обеспечить немедленный мир и прекратить гибель людей. По заявлению Трампа, только на этой неделе потери Украины и России убитыми составили около 2 000 человек.

Дональд Трамп разговаривает с журналистами Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Он должен сказать "я хочу заключить мир"", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, что должен сделать Зеленский, чтобы возобновить переговоры с США.

"Он не должен стоять и говорить о Путине то-то и то-то. Это все негативные вещи. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну".

Трамп снова заявил, что Зеленский ведет переговоры о гораздо большем, на что ему позволяют претендоват его возмножсти, вновь повторив то, что он неоднократно говорил на встрече: "У него нет карт".

Президент США даже де-факто выдвинул Киеву ультиматум: либо добивайтесь мирного соглашения, либо продолжайте воевать самостоятельно, предположительно без американской военной и финансовой поддержки.

"Нельзя поощрять того, у кого нет карт. И вдруг этот человек говорит: "Ну вот, теперь я могу продолжать борьбу". Мы не собираемся продолжать борьбу". По словам Трампа, США хотят либо закончить войну, либо отпустить (Украину) и посмотреть, что произойдет. "Пусть они сражаются", - добавил он.

"Я хочу прекращения огня сейчас. Он сказал: "О, я не хочу прекращения огня". И вдруг он стал большой шишкой, потому что на его стороне США. Либо мы покончим с этим, либо пусть он воюет".

Трамп предупредил, что если Киев решит "воевать", это не принесет ему ничего хорошего.

Дональд Трамп во время разговора с журналистами Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Зеленский требует гарантий безопасности

В эксклюзивном интервью американскому телеканалу Fox News, которое Зеленский дал вскоре после скандальной встречи, он объяснил, что Киев не сможет вести мирные переговоры без получения необходимых гарантий безопасности.

В ходе встречи с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом Зеленский подчеркнул, что Украина не примет "только прекращение огня", поскольку "Россия его нарушит". Он добавил, что Путин "25 раз нарушал перемирие с Украиной" и призвал Трампа "не идти на компромиссы с убийцей".

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"Я в 2019 году подписал соглашение. И Макрон, и Меркель подтвердили прекращение огня. И меня все уверяли, что никто дальше не пойдет... Он сломал наше соглашение, не проводил обмены пленными. Какая дипломатия тут может помочь?", — сказал украинский лидер.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy pauses during a interview with Bret Baier during a taping of FOX News' Special Report with Bret Baier in Washington, Feb 28, 2025 Jose Luis Magana/AP

В интервью Fox News Зеленский подтвердил готовность Киева к мирному соглашению, но вновь подчеркнул, что оно должно быть справедливым. Киев хочет, чтобы частью любого соглашения стали европейские миротворческие войска, которые защитят Украину от возможных будущих российских атак.