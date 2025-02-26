Авиакатастрофа в Судане: более 40 человек погибли

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Не менее 46 человек погибли в результате крушения в Судане армейского транспортного самолёта, сообщает АР со ссылкой на источники в военных кругах.

По меньшей мере, десять человек пострадали.

На месте крушения продолжаются поисково-спасательная операция. Самолет разбился в районе города Омдурман (провинция Хартум).

Среди жертв авиакатастрофы несколько высокопоставленных суданских военных, в их числе бригадный генерал Бахар Ахмед, один из самых известных лидеров суданской армии.

По предварительным данным, крушение самолёта стало следствием технической неисправности.