Авиакатастрофа в Судане: более 40 человек погибли

Самолет армии Судана рухнул на жилые дома в провинции Хартум вскоре после взлета с местной авиабазы. Среди погибших - высокопоставленные военные.
Не менее 46 человек погибли в результате крушения в Судане армейского транспортного самолёта, сообщает АР со ссылкой на источники в военных кругах.
По меньшей мере, десять человек пострадали.
На месте крушения продолжаются поисково-спасательная операция. Самолет разбился в районе города Омдурман (провинция Хартум).
Среди жертв авиакатастрофы несколько высокопоставленных суданских военных, в их числе бригадный генерал Бахар Ахмед, один из самых известных лидеров суданской армии.
По предварительным данным, крушение самолёта стало следствием технической неисправности.