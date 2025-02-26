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Глава Евросовета провел переговоры с премьером Венгрии в преддверии экстренного саммита ЕС

Антониу Кошта, глава Европейского совета
Антониу Кошта, глава Европейского совета Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews/FA
Опубликовано
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Перед экстренным саммитом ЕС, намеченным на 6 марта, председатель Европейского Совета Антониу Кошта провел переговоры в Польше и Венгрии.

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Председатель Европейского совета Антониу Кошта провел в Будапеште переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча состоялась в преддверии экстренного саммита ЕС, который пройдет 6 марта.

В ходе диалога с Орбаном Кошта пытался прояснить позицию венгерского правительства по вопросам поддержки Украины, возможности прекращения войны и повышения обороноспособности Европы.

Кошта прибыл в Будапешт из Варшавы после переговоров с польским премьер-министром Дональдлм Туском. Кошта отметил единую позицию сторон, заявив, что военная и финансовая поддержка Украины является приоритетом для Европейского союза, равно как и участие ЕС в восстановлении мира и реконструкции Украины.

Страны-члены ЕС также единодушны в необходимости увеличения расходов на оборону. План по этому вопросу Европейская комиссия представит на саммите 6 марта. Перед этим Европейский совет проведет видеоконференцию и заслушает президента Франции Эммануэля Макрона, который в понедельник провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне, в частности, о мирном процессе в Украине.

Венгерия будучи членом Европейского союза отличается обособленной политикой в отношении Украины, что вызывает недовольство и озабоченность Брюсселя. И беспокойство по этому поводу продолжает расти, поскольку Орбан приветствует резкое изменение курса США, продиктованное президентом Дональдом Трампом.

Несмотря на политику, проводимую нынешней администрацией Белого дома председатель Европейского совета Антониу Кошта считает Соединенные Штаты важным союзником Европы и стремится поддерживать диалог.

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